台泥 5 月各地水泥事業表現來看，土耳其 OYAK Cement 擺脫氣候影響，銷量逐步回穩；葡萄牙 Cimpor 受惠當地售價上漲推升營收；大陸水泥市場需求疲軟，價格延續弱勢，營收衰退；台灣受中央銀行信用管制及房貸緊縮政策影響，加上進口水泥低價競爭壓力，水泥及混凝土銷量下滑，但售價維持穩定。