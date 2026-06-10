鉅亨網記者彭昱文 台北
水泥雙雄今 (10) 日公告 5 月營收，台泥 (1101-TW) 營收 126.1 億元、月增 3.27%、持平去年同期；亞泥 (1102-TW) 營收 62.96 億元，月增 10.5%，年減 1%。
台泥 5 月各地水泥事業表現來看，土耳其 OYAK Cement 擺脫氣候影響，銷量逐步回穩；葡萄牙 Cimpor 受惠當地售價上漲推升營收；大陸水泥市場需求疲軟，價格延續弱勢，營收衰退；台灣受中央銀行信用管制及房貸緊縮政策影響，加上進口水泥低價競爭壓力，水泥及混凝土銷量下滑，但售價維持穩定。
累計台泥前 5 月營收 580.8 億元，年減 3.63%；其中，土葡水泥前 5 月營收 253.1 億元，較去年同期增加 8.15 億元；能源事業方面，和平電力因運轉天數增加，前 5 月營收 51.6 億元，年增 39.3%。
亞泥表示，5 月台灣市場營收月成長 14%，主要受惠嘉惠電力能量費率提升，以及投資收益挹注，推升整體營收表現；大陸市場營收月增 4%，主因單月水泥銷量達 191.8 萬噸，較前月成長 6%；惟市場價格持續調整，平均售價較前月下降 4%。
亞泥累計前 5 月營收 268.20 億元，年減 8.3%；公司說明，台灣市場營收受亞洲水泥、亞東預拌混凝土銷量減少，以及遠龍不鏽鋼銷量與售價下滑影響；大陸市場營收則較去年同期減少 12%，主要受水泥售價年減 15%、銷量年減 2% 影響，惟新增水泥貿易業務對營運帶來部分支撐。
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