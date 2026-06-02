鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-02 10:05

星宇航空 (2646-TW) 今 (2) 日公告，自 7 月 1 日起，COSMILE 酬賓機票規範進行部分調整，更改航點新增改票手續費 60 美元(約新台幣 1880 元)，也將新增訂位服務費 30 美元(約新台幣 940 元)。

星宇航空7月起加收改票手續費、訂位服務費。(圖：星宇提供)

星宇說明，7 月 1 日起開立的星宇航空酬賓機票，更改航點每次酌收改票手續費 60 美元，而 ADVENTURER、EXPLORER、INSIGHTER 會員於會期內更改本人酬賓機票仍享免收改票手續費禮遇。

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此外，星宇新增訂位服務費，酬賓機票和合作夥伴酬賓機票自開、改票日 7 月 1 日起，將隨票徵收不可退款的訂位服務費 30 美元，行程起始點為香港的機票則無須收取。

星宇於昨日開航韓國首個航點釜山，看好將藉此強化在東北亞市場的布局，更透過台北、台中雙點直飛，為北中南乘客提供更便捷的航班選擇。