鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-10 15:22

全球研究機構集邦科技 TrendForce 今 (10) 日指出，輝達 (NVDA-US) 決議將次世代 Vera Rubin Superchip 模組所搭載的 SOCAMM 容量砍半，以因應供應端 2027 年初步給予的產能不足，而非輝達下修記憶體總需求量。

TrendForce 認為，在此背景下，輝達選擇調降單顆容量、擴大模組出貨數量，以強化其市占，同時凸顯 LPDDR5X 供給缺口難以被滿足與中長期需求上揚的趨勢。

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儘管目前記憶體原廠對 2027 年皆有擴產計畫，但整體位元增幅仍不及買方市場釋出的需求。有鑑於 Samsung、SK hynix 及 Micron 初步規劃予輝達的 LPDRAM 供應僅能滿足其約 60% 的需求，且上調空間有限，輝達近期決議調整 Vera Rubin Superchip 模組搭載的 SOCAMM 模組容量，以滿足更多 Vera CPU 的出貨需求，並提前因應後續貨源持續緊張的風險。

TrendForce 強調，此次規格調整屬供應端主導的架構妥協，對整體 DRAM 供需並無實質負面影響，亦不代表輝達下修總體記憶體需求。

輝達新世代 AI 伺服器產品分為 Vera Rubin Rack 以及獨立型 Vera CPU Rack 兩類，除了 Vera Rubin Rack 整櫃方案外，亦明確表態將大力推廣獨立型 (Standalone) Vera CPU 解決方案，同時擴大其在推論型 AI 市場的市占，也成為拉動 LPDRAM 需求的主因之一。

LPDRAM 憑藉優異的功耗與傳輸速度表現，已跨入 AI 伺服器、車用等多元應用場景，加上輝達以外的 ASIC 晶片業者亦開始評估導入，未來 LPDRAM 將不再只是智慧手機的專屬記憶體。隨著 AI 應用持續擴大，預估整體供需缺口將更趨嚴峻。