鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 16:10

儘管美國勞動市場數據亮眼、經濟表面上仍能抵禦伊朗戰爭衝擊，但華爾街資深策略師 Jim Paulsen 卻警告，股市內部正悄悄發出不祥訊號。

美國經濟只是表面強韌？華爾街策略師：股市內部已釋放衰退訊號。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，Paulsen 週二（9 日）在 Substack 文章中指出：「儘管就業人數小幅增加，但就業服務相關股票的相對價格，並未顯示整體勞動市場狀況有任何改善跡象。就業指數的相對股價仍徘徊在至少 26 年來的最低水準附近。」

‌



報導指出，自 2020 年以來，這類股票開始走弱，而經通膨調整後的零售支出也僅呈現溫和成長。

Paulsen 表示：「即便近期就業數據優於預期，非必需消費類股並未出現任何改善跡象，其相對價格目前仍接近 2011 年以來最低水準。」

他進一步指出，「華爾街的消費類股正在暗示，實體經濟中的零售表現，並不會因就業前景改善而好轉，反而可能進一步惡化。」

Paulsen 援引的另一個警訊則來自景氣週期性類股。他指出，週期性類股近期同樣表現疲弱，而這類公司通常與整體經濟景氣高度連動。

週期性類股與非必需消費類股往往高度重疊，涵蓋汽車製造、旅遊與休閒服務，以及高端零售等非必要性消費產業。Paulsen 認為，市場應特別留意這一族群的長期趨勢變化。

他表示：「對經濟成長節奏最為敏感的資產，即週期性股票表明，美國經濟更接近衰退，而非進一步改善。」

他並指出，標普 500 週期性板塊的相對價格自今年初以來大幅下跌，目前已接近 1990 年以來的最低相對水準。

Paulsen 進一步補充，這類股票的走勢與歷史上多次經濟衰退前或衰退期間的表現高度相似，包括 1990 年、2002 年、2009 至 2010 年以及 2020 年等時期。