鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 15:00

根據預測市場交易員的看法，荷姆茲海峽在今年內航運流量恢復正常的機率相當低。

在預測市場平台 Kalshi 上，目前有 66% 的機率認為荷姆茲海峽在明年 1 月前無法恢復正常通行量。過去兩周內，市場對於航運流量能在 8 月前恢復正常的機率，已從 66% 大幅降至 21%。

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該平台將「恢復正常」定義為：荷姆茲海峽的七日移動平均每日通行船舶數量超過 60 艘。

伊朗與以色列周日再度互相發動攻擊，這是自 4 月停火協議達成以來首次爆發衝突。伊朗指控以色列持續攻擊黎巴嫩、違反停火協議後，周日向以色列北部發射飛彈，以色列則表示，已對伊朗戰略防空系統發動「大規模打擊」作為回應。

美國總統川普上周暗示，荷姆茲海峽封鎖狀態可能持續至美國勞工節 (Labor Day)，他在白宮橢圓形辦公室說：「我不知道。我是說，我認為有可能 (封鎖持續到勞工節)，但我覺得機率不高。我認為最終還是會恢復。我相信這件事會相當快獲得解決。」

雖然伊朗外交部周一表示已停止對以色列發動攻擊，但 Kalshi 交易員仍未改變對荷姆茲海峽航運恢復的悲觀預期。