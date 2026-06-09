鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 14:40

面對印尼盾與債市遭拋售重創，印尼央行 (BI) 今(9)日召開非常規會議，意外宣佈將基準的七天逆回購利率上調 1 碼至 5.5%，趕在下周三 (17 日) 登場的正式會議前出手護盤。這是印尼央行總裁瓦吉約八年任期來二度在非升息周期內緊急升息。

BI 發出聲明指出，該央行認為有必要「透過提高利率並給予各種激勵措施以鼓勵外資流入，加強印尼盾匯率的穩定性」，穩定匯率亦是為維持經濟外部韌性，確保實現 2026 年及 2027 年通膨目標。

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最新利率決議公佈後，印尼盾兌美元應聲走高 0.4% 至 18098，5 年期公債殖利率維持早前漲幅，上漲 17 個基點至 7.5% 以上，創 2020 年 5 月以來新高，10 年期殖利率上漲 23 個基點至 7.51%，為 2022 年來最高水準，因投資人擔憂總統普拉博沃的干預主義經濟政策及支出計畫而紛紛拋售印尼公債。

印尼股市則在今日午間休市前強漲 4.8%。上述舉措出爐前一天，印尼 10 年債殖利率飆至逾一年高點。

印尼五年期國債收益率上漲 17 個基點至 7.5% 以上，為 2020 年 5 月以來的最高水準，

這一緊急行動凸顯決策層日益加劇的憂慮。今年來，印尼盾已貶值約 8%，外資從股市撤離超 35 億美元，基準股指累跌逾 30%，外匯存底今年前 5 月連續下降，創 2018 年來最長連降紀錄。