日本投資者5月大舉拋售海外股票 規模創5年來新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據日本財務省周一 (8 日) 公布的最新數據顯示，日本投資者在 5 月份以近 5 年來最快的速度撤出海外股市。5 月淨賣出額達到 2.72 兆日元 (約 169.8 億美元)，是自 2021 年 4 月以來最大規模的淨提款。
據《路透》報導，此次大規模撤資主要受到地緣政治與市場估值的雙重壓力影響。首先，中東地區的敵對行動引發市場情緒轉向謹慎；其次，投資者擔心由科技股驅動的市場漲勢已過度擴張。特別是在美國公布強勁的就業報告後，觸發了熱門 AI 相關科技股的拋售潮，MSCI 全球指數也隨之從高點回落。
在拋售股票的同時，日本投資者的資金出現了明顯的資產轉置。數據顯示，他們在 5 月淨買入 2.9 兆日元 的海外債券，創下自 2025 年 5 月以來的新高。其中，信託帳戶的動作最為劇烈，淨賣出海外股票 3.38 兆日元，同時向海外債券市場注入 3.16 兆日元。
相較之下，投資信託管理公司和人壽保險公司則展現不同策略，分別淨買入 6146 億及 775 億日元的海外股票。
儘管 5 月出現拋售潮，但在 2026 年的前 4 個月，日本投資者原本對海外市場持積極態度。根據日本銀行數據，今年 1 至 4 月，日本投資者共買入 1.91 兆日元的美國股票、8264 億日元的歐洲股票，以及部分英國與西班牙股票。
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