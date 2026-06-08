鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 21:00

根據日本財務省周一 (8 日) 公布的最新數據顯示，日本投資者在 5 月份以近 5 年來最快的速度撤出海外股市。5 月淨賣出額達到 2.72 兆日元 (約 169.8 億美元)，是自 2021 年 4 月以來最大規模的淨提款。

日本投資者5月大舉拋售海外股票 規模創5年來新高(圖:shutterstock)

據《路透》報導，此次大規模撤資主要受到地緣政治與市場估值的雙重壓力影響。首先，中東地區的敵對行動引發市場情緒轉向謹慎；其次，投資者擔心由科技股驅動的市場漲勢已過度擴張。特別是在美國公布強勁的就業報告後，觸發了熱門 AI 相關科技股的拋售潮，MSCI 全球指數也隨之從高點回落。

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在拋售股票的同時，日本投資者的資金出現了明顯的資產轉置。數據顯示，他們在 5 月淨買入 2.9 兆日元 的海外債券，創下自 2025 年 5 月以來的新高。其中，信託帳戶的動作最為劇烈，淨賣出海外股票 3.38 兆日元，同時向海外債券市場注入 3.16 兆日元。

相較之下，投資信託管理公司和人壽保險公司則展現不同策略，分別淨買入 6146 億及 775 億日元的海外股票。