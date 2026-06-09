鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 14:40

南韓股市周二 (9 日) 在經歷前一交易日的劇烈拋售後強勁反彈，基準的南韓綜合股價指數 (KOSPI) 盤中一度大漲超過 8%。此次反彈主要由科技股帶動，顯示投資者在市場動盪中仍對人工智慧的長期增長前景保持樂觀。

兩大記憶體龍頭帶動韓股強彈 KOSPI指數盤中飆漲逾8%(圖:shutterstock)

南韓兩大記憶體晶片巨頭三星電子與 SK 海力士是本次反彈的主力，SK 海力士股價大幅反彈，漲幅高達 15.6% ，主因是公司宣佈與 AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 達成多年期策略合作，將供應先進記憶體晶片，並積極擴張 HBM4 生產能力。三星電子也展現強勁回升勢頭，漲幅達 9.3% ，吸引大量逢低買盤進場。

‌



儘管近期市場受到美國持續高利率的擔憂、中東局勢緊張，以及博通 (AVGO-US) 令人失望的業績展望，而出現波動，但輝達執行長黃仁勳公開稱此次半導體拋售為「買入機會」，有效提振了市場情緒。此外，南韓第一季 GDP 成長率獲上修至 1.8%，強勁的半導體出口成為支撐經濟成長的主要動能。

雖然 KOSPI 波動性已攀升至 2008 年以來的高點，且槓桿型 ETF 加劇了盤中震盪，甚至數度觸發熔斷機制，但專業分析師認為市場基本面並未改變。Billionfold 資產管理公司執行長 An Hyungjin 指出，三星與 SK 海力士仍是全球最受關注且具備吸引力估值的標的。

三星證券分析師 Lee Jongwook 表示，市場波動劇烈，但這並非周期方向性轉變所致，而是市場結構變化的結果，他建議投資人在拋售後維持或增持部位。