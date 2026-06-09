南韓內閣批准法令 推動3500億美元對美投資計畫
鉅亨網編譯陳又嘉
《路透社》報導，南韓內閣周二 (9 日) 批准一項總統令，作為推動對美國進行 3,500 億美元戰略投資計畫程序的一部分。這項投資計畫是兩國去年達成貿易協議的內容之一。
該法令明確規範投資計畫的部分條款與條件，包括對「商業合理性」(commercial reasonableness) 的定義。這項定義將作為對美國戰略產業進行 2,000 億美元直接投資的依據。
南韓也同意投入 1,500 億美元，推動與造船業相關的合作，以換取更優惠的關稅待遇。
首爾將「商業合理性項目」定義為：在預估的專案期間內，所產生的收入足以完全支付投資本金及利息成本的項目。
聲明指出，各項投資計畫的期限將透過與華府協商決定。
南韓也將成立一家由政府支持的投資公司，運作期限為 20 年。
作為與華府達成貿易協議的一部分，南韓承諾推動這項投資計畫，以換取美國調降對汽車等南韓商品課徵的關稅。
今年 1 月，美國總統川普曾威脅將南韓商品關稅提高至 25%，理由是南韓國會尚未完成相關貿易框架立法。該貿易架構原本將美國對南韓商品的關稅上限設定在 15%。
南韓國會於 3 月的全體會議中，跨黨派支持通過這項投資計畫的特別法案。
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