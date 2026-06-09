兩天震幅高達90%！韓SK海力士正向兩倍ETF上演「反向」暴漲暴跌 引爆市場信任危機

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 12:10

一檔與 SK 海力士掛鉤的單槓桿 ETF，近日出現罕見且劇烈的「脫鉤」走勢，引發南韓投資人對於個股槓桿商品定價機制的質疑。

(圖:shutterstock)

這檔由韓國投資基金管理公司 (Korea Investment Fund Management) 發行的「KIM ACE SK 海力士正向兩股槓桿 ETF」，旨在提供 SK 海力士單日報酬率兩倍的表現。

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然而，在 SK 海力士股價周一 (8 日) 下跌近 8% 的情況下，該 ETF 竟反常飆升近 50%，今 (9) 日標的股反彈大漲逾 8%，ETF 早盤卻一度暴跌 40%，完全偏離應有的兩倍槓桿漲幅。

連兩個交易日的異常波動，也將發行商推向風口浪尖。韓國投資基金解釋，昨日異常漲勢源於收盤階段的流動性不足。

根據發出聲明指出，臨近收盤時，流動性提供商無義務報價，導致買賣價差擴大，而在價格劇烈波動下，投資人的市價單成交，進一步推高 ETF 價格。

Fibonacci 資產管理公司執行長 Jung In Yun 指出，這類脫鉤雖屬少見，但並非首例。ETF 通常仰賴造市商維持價格與持股的一致性，但在收盤競價階段，若交易量有限的小眾產品缺乏足夠流動性支撐，這層保障機制便會減弱。