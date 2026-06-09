東研信超5月營收創新高 搶進HVDC高階機櫃檢測業務
鉅亨網記者魏志豪 台北
電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 5 月合併營收 9,023 萬元，月增 3%，年增 16.9%，受惠 AI 伺服器相關檢測案件陸續結案認列，單月占比已逼近 10%，推升 5 月單月營收創下歷史新高，累計前 5 月合併營收達 3.91 億元，年增 10.7%。
東研信超表示，為配合長期客戶 HVDC 800V／1MW 高規格電力機櫃檢測專案時程，已提前於 5 月底完成龜山二廠電力擴容升級工程，並已接獲電源大廠客戶委託訂單，正式自 6 月初啟動 HVDC800V/1MW 高規格電力機 (Power Rack) 測試認證業務，有機會帶動公司業績繼續挑戰新高。
目前東研信超為全台唯一可執行此高規格測試認證之民營實驗室，凸顯公司於高功率 AI 檢測領域的專業能力與市場價值。
東研信超進一步表示，液對液 CDU 一次側冰水主機循環系統升級至解熱能力 300KW 以上之相關工程，亦可望於 6 月中旬正式完工啟用，目前 AI 伺服器與周邊液冷機 (CDU)、電力機櫃 (Power Rack)、電池備援模組 (BBU) 等大功率設備檢測案件預約情況已排至第四季，並將隨案件完工時程依序認列營收，預期將穩步挹注東研信超營收逐月走揚。
東研信超表示，隨著 AI 應用逐步從雲端延伸至終端裝置，帶動 NB/PC、網通設備及各類邊緣運算產品規格持續升級，系統廠開案數量亦明顯增加，進一步推升相關檢測需求。
另一方面，疫情期間大量採購的終端設備已陸續進入 4 至 5 年換機週期，加上 AI 功能逐漸成為新世代產品標準配備，因 AI 應用成熟今年開始逐步發酵，以及消費性電子產品於歐美感恩節、聖誕節前向來為銷售旺季，而檢測認證需求通常會提前一至兩季反映於市場，目前正值相關產品送測高峰期，各因素加乘下，為消費性電子檢測市場注入新一波成長動能。
未來東研信超將持續受惠於 AI 落地普及帶來的龐大檢測商機，除 AI 伺服器相關周邊外，AI 功能導入邊緣裝置與換機需求同步升溫，公司既有電磁相容 (EMC)、射頻 (RF)、安規 (Safety) 及天線量測 (OTA) 等檢測業務維持穩定成長，電池相關產品安規測試亦穩定接單具高度成長性，案件排程直達 3 個月後，持續扮演公司營運發展的重要基石，而公司亦持續評估龜山三廠擴廠計劃，以期能進一步滿足 AI 市場檢測需求。
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