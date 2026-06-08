鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 20:00

自 2 月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，中東局勢持續惡化，導致荷姆茲海峽陷入實質上的停擺。然而，最新船隻追蹤數據顯示，一艘來自卡達的液化天然氣 (LNG) 運載船，已於上周末成功穿過該海峽，成為衝突爆發以來少數成功突圍的船隻之一。

中東緊張局勢下 卡達悄悄派遣LNG運輸船通過荷姆茲海峽(圖:shutterstock)

根據《彭博》彙編數據，這艘名為「Al Daayen」的油輪於 2 月底在卡達拉斯拉凡 (Ras Laffan) 出口廠完成裝運。為了規避偵測，該船在 6 月 5 日於波斯灣待命期間便停止發送訊號，直到本周一被發現出現在阿曼以東海域，目前正航向中國。

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儘管管理此船的 Seapeak 公司與卡達能源 (QatarEnergy) 均未對此置評，但數據顯示該船過去十年來一直是卡達出口燃料的主力。

目前，荷姆茲海峽的通行極度受限。隨著美國與伊朗在和平協議談判上陷入僵局，雙方在海域實施了事實上的封鎖。這條水道平時承載著全球約五分之一的 LNG 供應量，在戰爭爆發前，平均每天有 3 艘液化天然氣船駛出，但自 2 月底至今，僅有 8 艘貨船被確認成功通過。