鉅亨網新聞中心 2026-06-08 16:40

港股市場主要指數周一 (8 日) 低開低走，全天震盪走弱。截至收盤，恒生指數收跌 1.22%，報 24657.06 點；恒生科技指數收跌 2.71%，報 4755.91 點；國企指數跌 1.13%，報 8341.36 點。全日市場成交額達 3640 億港元。

受美國 5 月非農就業人數遠超預期影響，市場升息預期回溫，美債殖利率飆升導致現貨黃金跌破每盎司 2300 美元，黃金股集體下挫，紫金黃金國際跌幅超過 8%。科網股同樣表現低迷，百度集團跌逾 7%，快手跌近 6%，美團跌幅超過 4%。

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此外，半導體板塊走弱，兩大權重股跌幅顯著，中芯國際收跌 4.10%，成交額達 102.55 億港元；華虹半導體跌幅更達 5.64%。中小盤與概念股慘跌，芯智控股大跌逾 9%，勝宏科技跌幅超過 8%。

相較之下，油氣設服板塊在地緣政治緊張局勢下表現強勁。由於以色列對伊朗境內設施實施打擊引發油價上漲，山東墨龍逆勢大漲超過 25%，MI 能源漲逾 14%，中國海洋石油漲近 2%。重型機械股多數走高，三一重工與中國龍工分別漲約 7.7% 及 4.9%。

個股方面，「建滔系」表現亮眼，建滔積層板收漲 12.08%。