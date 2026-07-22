鉅亨網新聞中心 2026-07-22 16:39

香港股市周三 (22 日) 震盪，出現顯著的板塊輪動，主要指數集體收跌，恒生指數終場下跌 0.95%，收報 24,892.66 點；國企指數跌 1.31%；而恒生科技指數受科網股集體重挫影響，表現最為疲軟，大跌 3.04%，收報 4,668.23 點。

今日市場主要壓力來自大型科技股。騰訊控股與網易雙雙跌逾 7%，快手跌幅超過 5%。AI 應用與軟體服務板塊跌幅居前，其中大模型股 MiniMax（MINIMAX-W）重挫逾 11%。分析指出，AI 產業正從高彈性的「敘事期」進入「業績兌現期」，市場對大模型競爭格局及融資壓力感到擔憂，例如 Kimi K3 的推出增加了領先地位的不確定性。此外，PCB 概念股午後集體跳水，建滔積層板跌幅超過 15%，反映出前期擁擠交易鬆動及南向資金的大規模撤離。

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在科技股慘跌之際，防禦型資產逆勢突圍。受降息預期升溫、避險需求回流及央行持續購金推動，黃金與貴金屬板塊表現強勁。赤峯黃金漲逾 15%，靈寶黃金漲逾 15%，紫金礦業漲逾 6%。能源與礦業板塊同樣受到資金青睞，煤炭股如兗煤澳大利亞漲逾 6%，主因在於供給收縮與迎峰度夏的需求推動。電力設備股信義光能逆勢上揚超過 6%。

在個股方面，滔搏因接獲耐克（Nike）將於 2027 年起終止其線上平台銷售的通知，股價崩跌 24.08%。相對地，創新藥公司康諾亞 - B 因核心產品納入醫保及首現扭虧為盈，獲機構維持買入評級。