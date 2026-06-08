袁志峰 2026-06-09 04:50

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1) 股市前景

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受外圍股市急跌拖累，周一港股下滑，成交增加，沽空比率升至偏高的 23.3%。南向資金轉淨買入逾百億元，主要增持盈富基金 (2800)。恒指、國指及恒生科指皆連跌 4 日，分別累挫 5.3%、4.8% 及 8.5%。恒指 9 天相對強弱指數跌至 30，呈技術超賣。港股估值偏低，建議加倉，預期恒指年底前可回升至 27000-28000 點之間。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 379 點，早段最多曾跌 503 點，其後跌幅一度收窄至 124 點，午後跌幅再次擴大，收報 24657 點，跌 304 點或 1.2%。成交額按日增 6% 至 3640 億元，5 月份日均成交額 2928 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 113 億元。盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及智譜 (2513) 錄得 56.0、11.6 及 9.2 億元淨買入。中芯國際 (981)、美團(3690) 及華虹宏力 (1347) 錄得 9.3、5.8 及 4.9 億元淨賣出。6 月以來累積淨買入約 341 億元，5 月淨賣出約 36 億元。

恒指跌 1.2%，成份股 25 升 65 跌 3 持平。蒙牛乳業 (2319) 及龍湖集團 (960) 漲逾 3% 及 2%，為升幅最大藍籌。中海油 (883)、中石油(857)、工商銀行(1398)、長江基建(1038)、李寧(2331) 及新東方 (9901) 升逾 1%,。百度 (9888) 及藥明生物 (2269) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。洛陽鉬業 (3993) 跌逾 6%。中國鋁業 (2600) 及老鋪黄金 (6181) 跌逾 5%。紫金礦業 (2899) 及信達生物 (1801) 跌逾 4%。寧德時代 (3750)、泡泡瑪特(9992) 及信義光能 (968) 跌逾 3%。港交所 (388)、金沙中國(1928)、中生製藥(1177)、石藥集團(1093) 及京東物流 (2618) 及極兔速遞 (1519) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.7%，收報 4755 點，成份股 7 升 21 跌。大型科技股全線下挫，京東 (9618) 及阿里 (9988) 跌近 2% 及 3%， 美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 4% 及 5%，百度 (9888) 跌逾 7%。智譜 (2513) 及理想汽車 (2015) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。Minimax(100)跌逾 8%，為跌幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 跌逾 6%。華虹宏力 (1347) 及商湯 (20) 跌逾 5%。中芯國際 (981)、比亞迪電子(285)、小鵬汽車(9868) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 4%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌逾 3% 及 2%。

板塊方面，礦產、黄金、手機零件、航空、濠賭、晶片及光伏股跑輸大市，跌幅居前。洛陽鉬業 (3993) 跌逾 6%，五礦資源 (1208)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 5%。招金礦業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 5% 及 4%。舜宇光學 (2382) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 6% 及 4%。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 6% 及 4%。美高梅中國 (2282) 及永利澳門 (1128) 跌逾 6% 及 4%。華虹宏力 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 5% 及 4%。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 跌逾 4% 及 3%。

石油及煤炭股逆市上升。中海油 (883) 及中石油 (857) 升逾 2% 及 1%。兗礦能源 (1171) 升逾 2%。

周一上証指數低開 2.2%，早段上揚，跌幅一度收窄至 0.5%，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 2.5%，收報 3959.34 點，跌 1.7%。深証成指跌 3.2%。科創 50 指數跌 4.3%。滬深兩市總成交約 27900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2800 億元，5 月份日均成交額約 31800 億元。

3) 個股訊息

彭博引述知情人士透露，騰訊 (700) 擬通過發行美元和人民幣離岸債券籌集約 30 億美元。這批債券最快有望於周二完成定價。(信報)