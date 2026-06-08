盤中速報 - 恆生科技指數下跌-147.84點至4740.55點，跌幅3.02%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日01:29，恆生科技指數下跌147.84點（或3.02%），暫報4740.55點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.09%
- 近 1 月：-4.54%
- 近 3 月：-1.19%
- 近 6 月：-13.67%
- 今年以來：-11.38%
焦點個股
銅概念領跌-6.47%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 8.16% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 7.26% ; 中國有色礦業(01258-HK) 下跌 6.38% 。
黃金及貴金屬概念領跌-5.96%。其中 大唐黃金(08299-HK) 下跌 9.23% ; 港銀控股(08162-HK) 下跌 8.33% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 7.03% 。
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