鉅亨網編輯林羿君 2026-06-07 11:00

隨著美伊衝突邁入第 4 個月，且短期內看不到明確的解決曙光，市場對美國商業原油庫存是否已低到令人不安的程度，憂慮正持續升溫。而未來風險的關鍵，很大程度取決於這場衝突還會持續多久。

庫存堪稱能源世界的「避震器」，負責調節供給波動與相對穩定的需求拉鋸。然而，若要為國家和企業提供有效的緩衝，庫存水平必須處於「金髮女孩」（Goldilocks）狀態，也就是多一分嫌多、少一分嫌少的恰到好處。

‌



不過，時斷時續的停戰談判完全打亂了這項算盤，極大的不確定性讓界定「理想庫存」變得困難重重。

目前的狀況極為微妙：美國商業庫存眼下或許還算充裕，但若中東大部分原油供給長期無法進入全球市場，現有庫存終將捉襟見肘。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師 Kevin Liu 表示，這並非燃眉之急，但真正的隱憂在於這場戰爭將以何種方式、在何時結束，目前顯然沒有人能給出明確答案。眼下的庫存緩衝空間，正逐漸逼近失去緩衝作用的臨界點。

美國的石油儲備主要分為兩大部分。第一類是由國會與總統川普掌控的「戰備儲油」（SPR）。由於持續釋出，美國戰備儲油已逼近數十年來的最低點，且這種釋出動作短期內不會停止，因為這是國際聯手平抑油價協議的一環。

另一類則是「商業庫存」。涵蓋上游開採商、物流與倉儲業者，以及下游煉油廠等整個能源供應鏈的企業，各自保有儲備，並每週向美國政府申報庫存數據。

根據最新週報數據，美國商業原油庫存減少約 800 萬桶，降至 4.34 億桶，比往年同期的五年平均水平低了約 3%。此次降幅遠超市場預期，先前《華爾街日報》調查的分析師預估值僅為減少 330 萬桶。

整體而言，美國的戰備與商業庫存合計已降至 20 多年來的最低水平，且庫存下滑的趨勢已連續延續了十週之久。

驚人的龐大產量

儘管如此，部分專家認為，至少目前低庫存尚未對美國消費者或石油產業造成實質衝擊。雖然若衝突延續至秋季甚至更久，庫存偏低確實可能成為問題，尤其對依賴進口原油的國家而言更是如此，但美國距離缺油仍有相當大的距離。

事實上，美國商業庫存在去年底及今年初一度降至約 4.2 億桶，當時市場並未特別擔憂。由於去年至今年 2 月伊朗衝突爆發前，全球原油市場一直處於供過於求狀態，美國也沒有必要囤積過多原油。

投資銀行 Piper Sandler 全球能源策略師 Jan Stuart 指出，在這場危機期間，能源市場透過複雜的替代管道與融通機制，幫助美國及全球「撐過」中東原油斷供的衝擊，而靈活運用庫存正是這些權宜之計的一環。

此外，國際能源總署（IEA）自 3 月啟動的聯合釋儲行動仍有部分庫存尚未投放市場。即使計畫結束，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國仍將保有約三分之二的戰略儲備未動用，必要時仍有進一步釋放空間。

Stuart 指出，這種模式還可以再維持幾個月，但如果是要再撐個一兩年，屆時某些節點可能就會出問題。長期的危機以及原油與成品油價格的上漲，勢必會觸發全球釋出更多庫存。

他進一步表示，美國手中仍握有許多調控工具。除了進一步動用庫存外，也可限制原油出口，尤其當全美汽油價格從目前每加侖 4.22 美元進一步攀升至 5 或 6 美元時，華府很可能採取行動。

庫欣庫存面臨「罐底」危機？

美國的商業原油庫存分布廣泛，包含輸油管線、煉油廠，以及中游商、勘探與開採公司的儲油罐中。然而，其中最著名的儲運中心首推奧克拉荷馬州的庫欣。此處也是美國西德州中級原油（WTI，為輕質甜原油，亦是美國原油期貨指標）的實物交割地。

部分市場人士擔憂，庫欣儲運中心正面臨觸及「罐底」的風險。

所謂的「罐底」，是指儲油罐水位過低，在達到物理底限前，抽取的原油已混入沉澱的油泥與雜質，基本上已無法直接使用。庫欣一旦出現罐底危機，將是庫存亮起危險紅燈的警訊。

目前庫欣的商業庫存在美伊衝突初期維持在 3,000 萬桶左右，如今已降至 2,240 萬桶，創下去年 12 月以來的新低。不過，近年來庫欣庫存也曾多次低於此水平，包括 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後所引發的庫存吃緊期。

Catalyst 能源基礎建設基金共同經理人 Henry Hoffman 指出，雖然「罐底」的具體界限很難量化，但根據儲油罐的設計及其他因素，最低安全存量通常落在總容量的 10% 到 20% 之間。

針對庫欣的儲存水平，Hoffman 表示，由於原油種類各異且儲油罐配置不同，很難精確指出何時會開始出現營運問題，但如果庫存遠低於 2,000 萬桶，很可能會開始產生實質障礙。

多位專家認為，若庫存真的降至危險水準，油價勢必先大幅上漲並抑制需求，因此不太可能真正跌到油槽底部。