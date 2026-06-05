鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 14:50

阿曼主要的原油出口終端法哈爾港 (Mina Al Fahal)，周五 (5 日) 傳出發生爆炸事件，導致港口運作中斷，原油裝載作業已延誤並暫停。根據熟悉情況的貿易商透露，原定計畫進行的裝載作業已初步決定推遲數日。

據報導，這起爆炸發生在該終端的兩個單點繫泊浮筒之間，這兩處設施是將原油裝載至油輪的關鍵設備。根據《路透》引述的消息來源稱，此次爆炸疑似是由無人機攻擊所致，但阿曼當局尚未正式確認事故原因。

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目前的航運數據顯示，已有數艘超級油輪停泊在港口外等待，證實裝載作業已受干擾。負責原油生產與裝載的國有企業——阿曼石油開發公司 (Petroleum Development Oman, PDO) 在非辦公時間內尚未對此事件發表評論。

法哈爾港位於荷姆茲海峽外側，地理位置極具戰略價值。在當前地區戰爭持續的背景下，此港口是中東地區少數仍能安全裝載原油的據點之一，處理了阿曼絕大部分的石油出口，對阿曼經濟乃至全球能源供應鏈都至關重要。任何針對該設施的破壞，都可能對阿曼的出口能力產生重大影響，因此備受國際能源市場關注。