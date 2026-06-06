鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-06 08:50

AI 軍備競賽正迫使科技巨頭尋找新的資金來源，繼 Alphabet (GOOGL-US)本週宣布擴大募資規模後，《金融時報》(FT)週五 (5 日) 報導，Meta (META-US)也正評估透過發行新股籌集數百億美元資金，以支應龐大的 AI 基礎建設投資需求。

Google才剛募資 Meta也傳擬發股籌資數百億美元 股價重挫超5.5% (圖：shutterstock)

此消息曝光後，Meta 週五盤中暴跌，收盤跌幅超過 5.5% 報每股 593.00 美元。

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根據報導，Meta 高層近月來一直研究各種融資方案，希望為未來大幅增加的 AI 支出預作準備。知情人士指出，在 Alphabet 本週成功完成 847.5 億美元增資後，Meta 內部相關討論明顯加速。

不過，Meta 目前尚未聘請投資銀行，也尚未決定是否真的發行新股。報導指出，公司仍在評估所有可能的融資選項。

對於增資傳聞，Meta 發言人回應稱相關報導「純屬猜測」，但也強調公司未來將以最具彈性的方式籌措資金，以支持 AI 發展計畫。

近年來，Meta 與 Alphabet 持續大舉投資 AI 資料中心、運算能力及相關基礎設施，資本支出規模屢創新高。

Meta 今年 4 月將 2026 年資本支出預測由最高 1350 億美元上調至 1450 億美元；Alphabet 則將年度資本支出預測上限提高至 1900 億美元，反映兩家公司正全力搶攻 AI 市場。

這也意味著大型科技企業過去依賴龐大現金流支應投資的模式正在改變。面對前所未見的 AI 資本需求，企業開始轉向股票與債券市場尋求資金。

事實上，Meta 去年已啟動歷來最大規模債券融資計畫，發行規模最高達 300 億美元，並與 Blue Owl Capital 達成 270 億美元融資協議，顯示公司早已開始為 AI 擴張預留銀彈。

然而，市場對 Meta 與 Alphabet 的態度卻出現明顯差異。

由於 Alphabet 擁有快速成長的雲端業務支撐，投資人普遍認為其 AI 投資具備更清晰的獲利前景。過去 12 個月，Alphabet 股價累計上漲超過 115%。

相較之下，Meta 雖積極押注 AI，但市場對其龐大投資何時能轉化為實際獲利仍抱持疑慮。Meta 股價過去一年下跌約 13%，成為大型科技股中表現相對落後者。