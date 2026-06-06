〈熱門股〉老AI發威！廣達搭Computex熱潮 周漲逾1成股價寫27年高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-06 10:37

廣達 (2382-TW) 持續受惠 AI 伺服器暢旺，伺服器業務展望正向，加上搭上 Computex 開展，本周大漲逾 1 成，股價站上 400 元關卡，最高衝上 438 元，股價寫 27 年以來新高紀錄。

老AI發威！廣達搭Computex熱潮，周漲逾1成股價寫27年高。(鉅亨網資料照)

廣達本周漲 15.19%，周三 (3 日) 最高衝上 438 元，站上 400 元關卡，股價創 27 年以來新高。不過周五 (5 日) 大盤回檔修正，廣達也收黑，以 390.5 元作收，失守 5 日線，但周線連 3 紅。

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至於三大法人本周籌碼動向，外資與投信上演你丟我撿，外資連續 5 個交易賣超，而投信則連續 12 個交易日敲進廣達，本周三大法人合計買超 3.4 萬張。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (2 日) 於 Computex 親臨廣達攤位，並指出今年下半年將以「光速」生產 Grace Blackwell 以及下一代 Vera Rubin。廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令指出，市場需求快速成長，而雲達產能近乎滿載，因此持續擴充產能，預計至今年底美國加州將再擴充 3 座廠房。

電力供應上，楊麒令則說，目前廣達積極建置電力基礎設施，目前電力規劃至 2027 年無虞，且 2028 年電力大多已布局完成，未來也將努力爭取更多電力資源。