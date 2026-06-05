鉅亨速報

營收速報 - 2026年6月6日台股中小型公司5月營收一覽（新增263家）

鉅亨網新聞中心

本次公布5月營收一覽

截至台北時間2026年6月6日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計459家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華固-建材營造業 3.16億 9203.6%
立萬利-食品工業 5,818萬 786.0%
淳紳-其他業 350萬 689.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太欣-半導體業 338萬 97.0%
華研-文化創意業 2.00億 84.3%
邁科-電腦及週邊設備業 3.30億 55.0%
5月已公布營收一覽

截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達459家。其中營收年增大於 25％有166家，年增小於-20％有41家。

5月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 69家
介於10～50億 >= 0% 73家
介於10～50億 < 0% 31家
介於10～50億 <= -20% 28家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 97家
小於10億 >= 0% 102家
小於10億 < 0% 44家
小於10億 <= -20% 28家

5月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
大城地產-建材營造業 1,769萬 53503.0%
台睿-生技醫療業 513萬 30094.1%
華固-建材營造業 3.16億 9203.6%
華上生醫-生技醫療業 124萬 1896.8%
馥鴻-其他業 596萬 1505.7%

5月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
天剛-資訊服務業 11萬 3600.0%
雲象科技-創-生技醫療業 1,661萬 1048.6%
台睿-生技醫療業 513萬 349.1%
新門-綠能環保 2,073萬 128.9%
華友聯-建材營造業 1.11億 106.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收5月營收建材營造業大城地產建材營造業華固

相關行情

台股首頁我要存股
華固103.5+3.71%
立萬利83.8+0.24%
淳紳4.83-1.43%
太欣10.7-4.04%
華研86.4-0.23%
邁科739+2.50%
大城地產24.25+1.68%
馥鴻24.2+10.0%
天剛23.8-0.21%
雲象科技-創23.25+1.09%
新門135.5+4.23%
華友聯45.7-1.51%
台睿15.2+2.70%
華上生醫35.35-5.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信拋棄股

偏弱
華固

78.95%

勝率

#營收獲利增加

偏強
立萬利

53.57%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
立萬利

53.57%

勝率

#穩定獲利股

偏強
立萬利

53.57%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
立萬利

53.57%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty