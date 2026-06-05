營收速報 - 2026年6月6日台股中小型公司5月營收一覽（新增263家）
鉅亨網新聞中心
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月6日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計459家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華固-建材營造業
|3.16億
|9203.6%
|立萬利-食品工業
|5,818萬
|786.0%
|淳紳-其他業
|350萬
|689.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太欣-半導體業
|338萬
|97.0%
|華研-文化創意業
|2.00億
|84.3%
|邁科-電腦及週邊設備業
|3.30億
|55.0%
5月已公布營收一覽
截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達459家。其中營收年增大於 25％有166家，年增小於-20％有41家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|69家
|介於10～50億
|>= 0%
|73家
|介於10～50億
|< 0%
|31家
|介於10～50億
|<= -20%
|28家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|97家
|小於10億
|>= 0%
|102家
|小於10億
|< 0%
|44家
|小於10億
|<= -20%
|28家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|大城地產-建材營造業
|1,769萬
|53503.0%
|台睿-生技醫療業
|513萬
|30094.1%
|華固-建材營造業
|3.16億
|9203.6%
|華上生醫-生技醫療業
|124萬
|1896.8%
|馥鴻-其他業
|596萬
|1505.7%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|天剛-資訊服務業
|11萬
|3600.0%
|雲象科技-創-生技醫療業
|1,661萬
|1048.6%
|台睿-生技醫療業
|513萬
|349.1%
|新門-綠能環保
|2,073萬
|128.9%
|華友聯-建材營造業
|1.11億
|106.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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