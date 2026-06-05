鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-05 18:08

富時 6/5 公布 0050 追蹤指數「富時臺灣 50 指數」成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI 含金量」，新增南電 (8046-TW)、創意 (3443-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等 4 檔 AI 供應鏈關鍵企業；刪除康霈 *(6919-TW)、中鋼 (2002-TW)、台塑 (1301-TW)、和泰車 (2207-TW)，調整結果將於 6 月 18 日收盤後生效。

法人分析，近日主計處將台灣 2026 年 GDP 成長率上調至 9.64%，創下 16 年來新高，2026 年首季 GDP 年增率更飆破 14.55%，創下逾 40 年單季最高，關鍵在於 AI 出口動能強勁，挹注台灣經濟成長表現大躍進。

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0050 為單純市值型選股，緊貼台灣產業脈動，本次的換股則可說是再次驗證隨著台灣經濟成長表現，持續幫投資人自動汰弱留強，更進一步反映台灣經濟成長新時代，刪除成分股主要皆為傳產相關類股，新增成分股則全為科技產業，特別是 AI 相關供應鏈廠商。

同時，觀察 COMPUTEX 開展以來資金流向，0050 以淨申購 656 億元高居第一，00631L 則以 218 億元居次，顯見市場資金仍青睞 0050，更推升其規模成長突破 2 兆元關卡。

金管會日前開放台股基金、台股主動式 ETF 單一持股上限，資金有望流向龍頭企業，在大型權值股主導盤勢下， 0050、00631L 表現將有望進一步提升。