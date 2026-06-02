〈ETF成分股調整〉00878規模衝破6000億元！換股策略曝光 長榮、台新新光金等5檔入列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 22:22

國泰永續高股息 (00878-TW) 基金規模自 4 月底以來大幅成長近 24%，正式突破新台幣 6 千億元大關，淨值突破 32 元亦創下自身新高，繼續坐穩全台最大 ESG 基金地位。依據 MSCI 指數公司資訊，00878 所追蹤的「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，近期進行例行指數調整，已於 6 月 1 日生效，新增 5 檔成分股，分別為長榮(2603-TW)、長榮航(2618-TW)、華南金(2880-TW)、台新新光金(2887-TW)、統一超(2912-TW)；刪除 4 檔為遠東新(1402-TW)、仁寶(2324-TW)、可成(2474-TW)、京元電子(2449-TW)。

00878規模衝破6000億元！換股策略曝光 長榮、台新新光金等5檔入列。(鉅亨網資料照)

國泰永續高股息 ETF 基金經理人江宇騰表示，00878 追蹤指數「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」每半年會進行例行性調整持股，目的在於維持該指數向來具備產業相對分散與低周轉率的特性，本次新增的 5 檔標的是因股利分數達標而被納入。

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其中，遠東新、仁寶、可成因被母指數「MSCI 台灣指數」剔除，因此本次同步刪除，此外，京元電子則因股利分數未達標而剔除。

MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數著重企業中長期的穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求；本次換股檔數不多，有利其所連結之 ETF 費用率維持較低水準。

目前追蹤該指數的國泰台灣領袖 50 (00922-TW)，已同步進行成分股調整。MSCI 台灣領袖 50 精選指數的核心理念，是協助投資人在布局台灣頂尖的 50 大權值股時，也能夠捕捉其中低碳轉型進程表現領先的企業，整體產業比重上，也較傳統市值型指數更為均衡。

追蹤該指數的 00922，更是國內第一波在 ETF 單一持股上限放寬後，提升台積電權重至對齊大盤目標的市值型 ETF。截至 6 月 1 日，00922 持有台積電權重占比近 40%，相較傳統市值型 ETF，在避免過度集中風險上更具有優勢，並可同步受惠聯發科、台達電、鴻海等「護國群山」的成長動能。