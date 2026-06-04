鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 19:03

臺灣證券交易所今 (4) 日表示，群益投信旗下 2 倍槓桿型 ETF「群益臺灣加權正 2(00685L-TW)」已獲受益人大會通過進行單位數分割，並已正式向證交所申請辦理分割作業。本次分割比率高達 24 倍，新受益憑證預計於 2026 年 7 月 7 日正式上市買賣，投資人如果想要參與這次的分割，注意最後買進日為 6 月 30 日。

根據集保結算所最新數據顯示，00685L 目前共擁有 16341 位受益人，單位數分割比例為 1 拆 24，舉例來說，若投資人原先持有 1000 股 (1 張)，在分割完成後，手中持有的股數將直接換發、變更為 24000 股 (24 張)。

‌



分割後雖然持有的單位數 (股數) 增加為 24 倍，但每單位的淨值與市價也將同步降為原本的 24 分之 1，因此投資人整體的資產總價值並不會改變。

因應本次大規模的分割作業，投資人須密切注意以下重要時間段：

115 年 6 月 25 日： 信用交易最後回補日

115 年 7 月 1 日 ～ 7 月 6 日： 停止市場買賣

115 年 7 月 3 日 ～ 7 月 6 日： 停止受益人名簿記載變更

115 年 7 月 7 日： 新受益憑證換發基準日、新券上市開始買賣日 (同日舊受益憑證終止上市)

ETF 理財達人表示，台股正 2 ETF 具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金 (等於天天自動加碼)。因此在多頭趨勢，正 2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。