鉅亨網記者劉玟妤 台北
博通 (AVGO-US) 財測引發 AI 題材疑慮，拖累費半指數下挫逾 2%，電子權值股今 (5) 日紛紛臉黑，加上記憶體、老 AI 族群也都回檔修正，台股今天開低走低，最低跌至 44209.53 點，跌逾 1400 點，除失守 4 萬 5 關卡，也摜破 5 日線及 10 日線，預估成交量 1.27 兆元。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 以 2395 元開高，不過未能守住紅盤，盤中翻黑，跌幅約 0.63%。其他電子權值股今天跌幅沈重，廣達 (2382-TW) 跌逾半根停板，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光 (3711-TW) 皆跌逾 4%。僅有聯電 (2303-TW) 力守紅盤之上，漲逾 1%。
本周強漲的老 AI 族群今天再度回檔修正，電子五哥在廣達領跌下，包括緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 及和碩 (4938-TW) 皆大跌逾半根停板。
記憶體族群今天同樣走跌，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、宇瞻 (8271-TW)、創見 (2451-TW) 皆臉綠跌停，力積電 (6770-TW)、群聯 (8299-TW)、晶豪科 (3006-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、宜鼎 (5289-TW) 皆跌逾半根停板
美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 874.86 點或 1.73%，收 51561.93 點；那斯達克指數下跌 23.02 點或 0.09%，收 26830.96 點；S&P 500 指數上漲 30.63 點或 0.41%，收 7584.31 點；費城半導體指數下跌 299.46 點或 2.15%，收 13617.5 點。
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