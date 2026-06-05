博通 ( AVGO-US ) 財測引發 AI 題材疑慮，拖累 費半 指數下挫逾 2%，電子權值股今 (5) 日紛紛臉黑，加上記憶體、老 AI 族群也都回檔修正，台股今天開低走低，最低跌至 44209.53 點，跌逾 1400 點，除失守 4 萬 5 關卡，也摜破 5 日線及 10 日線，預估成交量 1.27 兆元。

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美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 874.86 點或 1.73%，收 51561.93 點；那斯達克指數下跌 23.02 點或 0.09%，收 26830.96 點；S&P 500 指數上漲 30.63 點或 0.41%，收 7584.31 點；費城半導體指數下跌 299.46 點或 2.15%，收 13617.5 點。