鉅亨網編譯許家華 2026-06-03 09:10

隨著人工智慧 (AI) 概念持續主導市場資金流向，CNBC 財經節目《Mad Money》主持人克雷默 (Jim Cramer) 警告，投資人不應將所有資金押注於科技股。他認為，若 AI 交易熱潮開始降溫，目前遭市場冷落的金融、醫療與消費類股反而有機會成為下一波資金輪動的受惠者，並點名五大投資標的供投資人作為分散配置參考。

克雷默是在輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於台北國際電腦展 (COMPUTEX) 發表主題演講後提出上述看法。黃仁勳的演講再次帶動資料中心及 AI 相關概念股走高，但克雷默認為，部分軟體類股已開始出現疲態，加上 Alphabet (GOOGL-US) 近期增發股票，以及 SpaceX、Anthropic 與 OpenAI 等大型企業預計陸續上市，未來市場可能面臨大量新增股票供給，對科技股估值造成壓力。

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他指出，目前科技股存在不少潛在脆弱因素，因此希望尋找能夠對沖相關風險的投資標的，尤其是在傳統產業中那些被市場忽視、但仍具成長性的公司。

克雷默表示，摩根大通向來被視為全球最優質的銀行之一，如今卻以相對便宜的估值交易，這種機會並不常見。

他指出，嬌生擁有穩健的新藥研發管線、持續成長的醫療科技業務，以及近年透過併購擴大產品布局，基本面依然強勁。不過，由於市場對醫療股興趣有限，他建議投資人採取分批布局策略。

值得注意的是，克雷默旗下慈善信託基金 (Charitable Trust) 目前同時持有禮來與嬌生股票。

在消費必需品領域，克雷默看好金百利克拉克 (KMB-US)。該公司擁有舒潔 (Kleenex)、好奇 (Huggies) 等知名品牌，並提供具吸引力的股息殖利率。此外，公司正推動與 Kenvue (KVUE-US) 的合作整合。Kenvue 旗下擁有 Tylenol 止痛藥與 Band-Aid 創可貼等知名品牌，被視為消費保健市場的重要企業。

其中，Yum! Brands 旗下擁有肯德基 (KFC)、塔可鐘 (Taco Bell) 與必勝客 (Pizza Hut) 等品牌。近期市場傳出公司考慮出售必勝客業務，使投資人對其未來聚焦高成長品牌的策略抱持期待，進一步提升投資吸引力。

最後，克雷默也將卡夫亨氏 (KHC-US) 列入推薦名單。他表示，執行長 Steve Cahillane 近年持續推動企業轉型，市場低估其改革成果。該公司目前股息殖利率接近 7%，對尋求穩定現金流的投資人具有吸引力。

克雷默認為，科技股最大的潛在風險來自資金需求急速膨脹。他估計，未來短時間內市場可能需要籌措約 5000 億美元資金，用於資料中心與 AI 基礎設施建設。若包括 Alphabet 在內的科技企業持續透過發行新股籌資，加上 SpaceX、Anthropic 與 OpenAI 等超大型 IPO 陸續登場，將進一步增加市場供給壓力。

他表示，一旦科技股面臨估值修正或資金流出，投資人將需要金融、醫療、消費與餐飲等非科技產業作為投資組合的平衡力量。對於當前高度集中於 AI 概念股的市場而言，這些被市場忽略的價值型股票，或許正是下一輪資金輪動最有機會受惠的標的。

克雷默推薦名單 (AI 彙整)

類別 公司 股票代碼 Cramer 看好理由 特色數據 / 亮點 金融 摩根大通 JPM-US 金融股今年表現落後，估值已明顯下修 預估本益比約 13 倍，低於年初 15 倍；年初至今跌約 7% 醫療保健 嬌生 JNJ-US 新藥管線穩健、醫療科技業務成長、持續併購擴張 醫療保健為標普 500 第二差板塊，市場關注度低 消費必需品 金百利克拉克 KMB-US 擁有強勢民生品牌與穩定現金流 擁有 Kleenex、Huggies 等品牌；具吸引力股息殖利率 餐飲 麥當勞 MCD-US 科技股吸走資金，股價遭低估 全球速食龍頭，防禦型消費股代表 餐飲 Yum! Brands YUM-US 市場傳出售必勝客，聚焦高成長品牌可望提升價值 擁有 KFC、Taco Bell；Pizza Hut 出售傳聞成催化劑 食品 卡夫亨氏 KHC-US 看好執行長轉型策略成效 股息殖利率接近 7%

額外看好 (非正式推薦名單)