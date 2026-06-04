捷運三鶯線開通倒數 交通部：6/7將委由三組專家辦理履勘

隨著大台北捷運路網持續向外擴張，新北土城、三峽、鶯歌居民期盼已久的捷運三鶯線將進入開通倒數階段。交通部今 (4) 日表示，將依據「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，已於上 (5) 月 28 日召開捷運三鶯線履勘前置會議，並訂於本周日 ( 7 日) 辦理履勘作業。

交通部表示，本次履勘範圍係捷運三鶯線，路線自板南線頂埔站至鶯桃福德站，長度約 14.29 公里，共 12 座高架車站，及 1 座機廠。前經新北市政府於今 (2026) 年 4 月 26 日辦理初勘後，經新北市完成履勘前須改善事項，確認達通車營運準備，於 5 月 14 日依大眾捷運法第 15 條規定報請交通部履勘。

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交通部隨即籌組履勘小組，由路政及道安司長吳東凌擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請 3 位專家學者組成，經鐵道局於 5 月 26 日完成履勘形式審查，交通部已於 5 月 28 日召開履勘前置會議。其中履勘委員也關切本計畫中運量無人駕駛系統，於營運初期列車上緊急應變處置、平均列車妥善率、車站周邊轉乘接駁、端點頂埔站與板南線站內轉乘及介面整合、獨立查證與確證報告進度更新等議題。