鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-26 19:32

行政院於上周 7 月 23 日拍板核定高鐵 (2633-TW) 延伸宜蘭計畫，有環團質疑高鐵延伸宜蘭案經費可能擴增至 6,000 億元，且無法紓解雪隧壅塞、排擠台鐵及客運運量。對此，交通部鐵道局副局長陳慧君今 (26) 日澄清，強調高鐵延伸宜蘭從國家鐵道路網、東部聯外運輸、區域均衡發展及國土運輸韌性等面向審慎評估、規劃，非僅以解決單一交通壅塞為政策目的。

外界質疑高鐵延伸宜蘭無法紓解雪隧壅塞，鐵道局澄清：應以區域發展、運輸韌性評估。(鉅亨網資料照)

陳慧君說明，高鐵延伸宜蘭計畫總經費為新台幣 3,521.75 億元 (台鐵直鐵方案則為 2,200 億元)，均由專業工程顧問團隊依工程會標準，按工程內容、數量及現行物價條件估算，並經國發會及政院等部會審查，相較於目前推動中的台北捷運信義線東延、萬大線、東環線建設，其每公里造價約介於 66 億 - 78 億元，高鐵延伸宜蘭每公里造價約 60 億元，與國內近年軌道建設成本趨勢相當。

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另對外界所稱未來經費將增加至 6,000 億元，鐵道局也說明，此估算並無專業工程估算基礎及具體依據，若未來因物價、設計或施工條件變動需調整經費，亦須依相關法定程序重新檢討，不能以臆測數字放大計畫成本。

陳慧君強調，高鐵延伸宜蘭通車後，預估可移轉國 5 平、假日約 15%-17% 的小客車車流；考量道路壅塞改善後可能產生的衍生交通量，國 5 平、假日小客車交通量淨減幅仍可達 3%-6%，本計畫對分擔北宜公路旅運需求具實質效益，也可為民眾提供安全、穩定及不受塞車影響的另一項交通選擇。

陳慧君表示，延伸計畫非僅以解決雪隧塞車為目的，更重要是強化國土運輸韌性、改善北宜及東部鐵路長期面臨的運能瓶頸，目前台鐵北宜及宜花東城際列車須行經樹林至七堵容量瓶頸路段，班次與運能提升有限；未來透過雙系統分流，由高鐵承擔北宜中長程城際旅運，台鐵則可釋出既有路線容量，強化宜蘭線城際、區域通勤及貨運調度彈性。

鐵道局強調，高鐵與台鐵並非相互排擠，而是功能互補、相互備援的運輸系統，西部高鐵通車近 20 年來，已充分證明高鐵與台鐵各司其職、共同成長，台鐵整體運量與營收亦持續提升 (運量提升約 40%，營收成長約 64%，且持續成長中)，顯示高鐵並未取代台鐵，反形成更有效率的運輸分流。