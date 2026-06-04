桃園航空城安置戶配合加速開發獎勵金申領延至10月底

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-04 17:17

交通部民航局今 (4) 日表示，配合今日行政院院會指示，在不影響桃園國際機場第三跑道建設進度，同意桃園市政府務必先就建物使用執照核發程序予以妥善規劃下，同意調整機場園區內選配安置街廓民眾之「配合加速開發獎勵金」申領期限，由本 (6) 月 30 日展延至今 (2026) 年 10 月 31 日止。

為加速桃機第三跑道興建進度，航空城安置住戶獎勵金展延至今年10月底。(圖:民航局提供)

民航局指出，因桃園機場旅運量疫後快速復甦成長，為有效提升我國航運競爭力，第三跑道建設工程已積極展開，桃園航空城地上物最後搬遷期限，仍於今年 12 月底完成搬遷，以避免影響國家重大建設工程推動。

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但因考量安置街廓自建住宅時程相近且量體龐大，民航局強調，現有營建資源因不敷市場需求，為避免影響自建進度，參考今年初調整「安置街廓協助金」之勘驗完成時間，由今年 2 月 28 日展延至 6 月 30 日，因選配安置街廓者之「配合加速開發獎勵金」申領時間，併由 6 月 30 日展延至今年 10 月 31 日，以積極獎勵民眾搬遷，順利取得桃機第三跑道開發建設用地。