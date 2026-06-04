桃園航空城安置戶配合加速開發獎勵金申領延至10月底
鉅亨網記者黃皓宸 台北
交通部民航局今 (4) 日表示，配合今日行政院院會指示，在不影響桃園國際機場第三跑道建設進度，同意桃園市政府務必先就建物使用執照核發程序予以妥善規劃下，同意調整機場園區內選配安置街廓民眾之「配合加速開發獎勵金」申領期限，由本 (6) 月 30 日展延至今 (2026) 年 10 月 31 日止。
民航局指出，因桃園機場旅運量疫後快速復甦成長，為有效提升我國航運競爭力，第三跑道建設工程已積極展開，桃園航空城地上物最後搬遷期限，仍於今年 12 月底完成搬遷，以避免影響國家重大建設工程推動。
但因考量安置街廓自建住宅時程相近且量體龐大，民航局強調，現有營建資源因不敷市場需求，為避免影響自建進度，參考今年初調整「安置街廓協助金」之勘驗完成時間，由今年 2 月 28 日展延至 6 月 30 日，因選配安置街廓者之「配合加速開發獎勵金」申領時間，併由 6 月 30 日展延至今年 10 月 31 日，以積極獎勵民眾搬遷，順利取得桃機第三跑道開發建設用地。
民航局表示，目前選配安置街廓民眾正積極進行房屋興建工程，為後續申請建物使用執照作業順利，行政院亦同步請桃園市務必先就建物使用執照核發程序予以妥善規劃因應。
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