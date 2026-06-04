鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-04 19:40

根據世界黃金協會 (WGC) 最新發布的報告數據，全球央行在 4 月份重新展現了對黃金的強烈青睞，單月淨購金量達到約 17 噸。這一數據成功扭轉了 3 月份約 30 噸淨拋售的頹勢，實現了世界黃金協會研究負責人所形容的「強勁 V 型反彈」。

全球央行4月重啟黃金「掃貨」模式 波蘭與中國引領增持潮(圖:shutterstock)

波蘭與中國：全球購金的主力軍

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在此次購金潮中，波蘭央行蟬聯全球最大買家，4 月份單月淨購入 14 噸黃金。這使得波蘭今年以來的累計購金量達到 45 噸，其黃金儲備總量升至 595 噸，約占其總儲備資產的 30%。

中國人民銀行則延續了長期增持趨勢，迎來連續第 18 個月的增持。數據顯示，中國 4 月末黃金儲備較前月增加 26 萬盎司 (約 8 噸)，截至 4 月底的黃金儲備總量已達到約 2,322 噸。此次購金量也是中國自 2024 年底重啟購金計畫以來，單月購金噸數第二高的一次。

區域動向與其他主要國家

除了波蘭與中國外，捷克央行 4 月也穩定購入 2 至 3 噸黃金，其總儲備增至 79 噸。整體而言，東歐和亞洲央行在過去 36 個月中持續主導買盤，這兩個地區平均每月分別淨購入 12 噸與 11 噸黃金。

在減持方面，俄羅斯央行 4 月淨售出 6 噸，為連續第四個月減持。烏茲別克央行雖然 4 月小幅出售 1 噸黃金，但其今年累計仍為淨買入方 (24 噸)，購金規模在全球僅次於波蘭。至於 3 月份最大的拋售方土耳其央行，則在 4 月基本停止了拋售行動，儲備保持平穩。

市場分析與未來展望

儘管央行需求回升，但分析指出，目前的增速仍低於去年的平均水準。高盛等投資機構提醒，雖然黃金具備結構性優勢，但短期內仍面臨挑戰，包括美元匯率攀升、美債殖利率高企，以及黃金 ETF 資金持續流向 AI 和晶片等熱門領域。