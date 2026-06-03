鉅亨網新聞中心 2026-06-03 16:10

作為近十年最具代表性的資產之一，黃金今年一度歷史性突破每盎司 5,000 美元大關，隨後在 4,500 美元附近高檔震盪。雖然目前價位放在過去任何時期都足以改寫歷史，但市場焦點已從「創高」轉向「下一步走向」。投資人與分析師正密切關注，下半年哪些催化劑能推動金價再創新高，以及一旦行情回檔，市場的重要支撐區間究竟落在哪裡。

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根據歐洲央行截至 2025 年底的統計，黃金在全球外匯存底中的佔比已大幅攀升至 27%，一舉超越美國公債的 22% 以及歐元資產的 15%。

儘管這波佔比拉升，有很大程度源自於金價上漲帶來的估值效應，且部分承受匯率壓力的國家，如土耳其曾因政治局勢變動而出售或出借儲備，導致整體增持步調有所放緩，但主權級別的結構性需求，依然為金價奠定了強大的中長期基調。

摩根大通曾估算，若全球外國投資者，將其持有的美國資產僅挪出 0.5% 轉向黃金，便足以將金價推升至 6,000 美元；這一過去被視為極端的假設，如今在主權投資圈中，已逐漸成為可探討的基準路徑。

世界黃金協會指出，若降息幅度超預期，金價有望在現有基礎上再漲 5% 至 15%；一旦經濟出現更顯著的衰退信號，其波段漲幅甚至可能擴大至 15% 至 30%。

同時，地緣政治風險溢酬、貿易摩擦，以及西方投資者對黃金 ETF 的重新配置，都將持續為黃金多頭注入動能。

面對紛繁的宏觀變數，華爾街各大機構對年內金價的預測呈現「分歧中偏向多頭」的格局。

高盛在經歷先前單月約 10% 的修正後，依然堅守 5,400 美元的目標價；摩根大通則將其 90 天目標上調至 5,000 美元，並樂觀預期在極端情境下，可能觸及 6,000 至 6,300 美元區間。

相較之下，摩根士丹利與麥格理則顯得較為克制，分別給出第四季接近 4,800 美元與全年均價 4,323 美元的預測，主要擔憂美國公債殖利率上漲，可能帶來的壓制。

而在主流媒體與數據機構的調查中，年末共識價格大致落在 4,242 至 4,610 美元之間，顯示市場在歷史高位面前仍保有一定的審慎態度。

此外，地緣政治局勢的意外緩和、人工智慧帶來的生產力革命，以及高昂金價對亞洲實體消費市場的抑制，均可能削弱避險與實質需求。

不過，多數分析師也強調，即使遭遇利空衝擊，來自央行與亞洲買家的結構性托底，將使金價難以跌破 4,000 美元。