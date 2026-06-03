去美元化再下一城！黃金超車美債 成為全球官方儲備第一大資產

鉅亨網新聞中心 2026-06-03 10:00

歐洲央行 (ECB) 最新報告顯示，黃金已正式超越美國公債，成為全球官方儲備體系中占比最大的資產。這不僅反映國際金價近兩年的強勁漲勢，也凸顯各國央行在地緣政治風險升高及全球金融格局變化下，持續推動儲備資產多元化的趨勢。

（圖：REUTERS/TPG）

根據歐洲央行周二 (2 日) 發布的年度儲備貨幣報告，截至 2025 年底，黃金占全球官方儲備資產總額的比重已升至 27%，超越美國公債的 22%，成為全球央行與官方機構持有規模最大的儲備資產。其他以美元計價的儲備資產占比約 20%，歐元資產則占 15%。

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歐洲央行指出，黃金儲備占比大幅上升的首要原因來自估值效應。國際金價在 2024 年及 2025 年連續兩年出現強勁漲勢，帶動各國既有黃金儲備價值快速攀升。根據市場統計，現貨黃金價格在 2024 年上漲超過 27%，2025 年再度大漲逾 30%，連續刷新歷史高點，使黃金在全球儲備資產中的權重顯著提高。

除了價格上漲，各國央行持續買進黃金也是重要推手。世界黃金協會 (World Gold Council) 資料顯示，2022 年至 2025 年間，全球央行黃金淨購買量連續 4 年超過 1000 公噸，遠高於過去 10 年的平均水準。即使金價已處於歷史高檔，各國央行在 2025 年的購金需求依然維持高位。