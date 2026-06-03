去美元化再下一城！黃金超車美債 成為全球官方儲備第一大資產
鉅亨網新聞中心
歐洲央行 (ECB) 最新報告顯示，黃金已正式超越美國公債，成為全球官方儲備體系中占比最大的資產。這不僅反映國際金價近兩年的強勁漲勢，也凸顯各國央行在地緣政治風險升高及全球金融格局變化下，持續推動儲備資產多元化的趨勢。
根據歐洲央行周二 (2 日) 發布的年度儲備貨幣報告，截至 2025 年底，黃金占全球官方儲備資產總額的比重已升至 27%，超越美國公債的 22%，成為全球央行與官方機構持有規模最大的儲備資產。其他以美元計價的儲備資產占比約 20%，歐元資產則占 15%。
歐洲央行指出，黃金儲備占比大幅上升的首要原因來自估值效應。國際金價在 2024 年及 2025 年連續兩年出現強勁漲勢，帶動各國既有黃金儲備價值快速攀升。根據市場統計，現貨黃金價格在 2024 年上漲超過 27%，2025 年再度大漲逾 30%，連續刷新歷史高點，使黃金在全球儲備資產中的權重顯著提高。
除了價格上漲，各國央行持續買進黃金也是重要推手。世界黃金協會 (World Gold Council) 資料顯示，2022 年至 2025 年間，全球央行黃金淨購買量連續 4 年超過 1000 公噸，遠高於過去 10 年的平均水準。即使金價已處於歷史高檔，各國央行在 2025 年的購金需求依然維持高位。
歐洲央行分析指出，近年來俄烏戰爭、中東衝突、美中競爭以及全球制裁風險增加，使各國央行愈來愈重視資產安全性與流動性。黃金不受任何單一國家信用風險影響，也不受金融制裁機制直接約束，因此成為各國提升資產負債表韌性的重要工具。
報告特別提到，央行購買黃金的動機已不僅限於資產配置多元化，更包含對沖地緣政治風險的考量。當國際局勢惡化、金融市場波動加劇或主要儲備貨幣面臨不確定性時，黃金往往被視為最終避險資產。
事實上，近年來包括中國、印度、土耳其、波蘭及多個中東國家都持續增加黃金儲備。其中，中國人民銀行已連續多年增持黃金，截至 2025 年底黃金儲備規模創下歷史新高。印度與波蘭央行也大幅提高黃金占外匯儲備比重，希望降低對美元資產的依賴。
分析人士指出，黃金超越美國公債具有高度象徵意義，但並不代表美元失去全球儲備貨幣地位。若將美國公債、其他美元計價債券及美元現金資產合併計算，美元相關資產占全球官方儲備的比重仍超過 40%，依然是全球最主要的儲備體系。
不過，歐洲央行認為，近年來全球儲備配置確實出現緩慢但持續的變化。部分新興市場國家正逐步降低對美元資產的集中度，轉向黃金及其他替代性資產，以提升抗風險能力。
市場觀察人士表示，在美國財政赤字持續擴大、全球債務規模攀升以及地緣政治衝突頻繁發生的背景下，黃金正從傳統避險工具逐漸轉變為各國央行核心儲備資產。未來若央行購金需求維持高檔，加上投資需求持續增加，黃金在全球金融體系中的地位仍有進一步提升空間。
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