〈港股盤後〉主要指收集體收跌 鋰電池與黃金股領跌 半導體逆市活躍
鉅亨網新聞中心
港股市場周四 (4 日) 全天震盪下行，主要指數集體收挫。截至收盤，恒生指數下跌 379.81 點，跌幅 1.48%，報 25253.40 點；恒生科技指數下跌 1.61%，報 4975.36 點；國企指數下跌 1.1%，報 8501.91 點。全日成交熱度集中在騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴等科網龍頭，但市場情緒普遍低迷。
盤面上，鋰電池與黃金股成為重災區。鋰電池板塊受權重股寧德時代大跌逾 7% 拖累全線走低，主因是其持股逾 7% 的股東擬大額減持，引發市場對供應鏈及資金面的擔憂。黃金股則隨國際金價預期波動而持續下探，紫金黃金國際、萬國黃金集團跌幅均超過 4%。
此外，新能源汽車股普遍疲軟，賽力斯、蔚來及理想汽車均有 3% 至 4% 的跌幅。
逆市走強的板塊包括半導體、化工及部分工業製品。半導體與記憶體晶片板塊表現強勁，兆易創新大漲近 7%，華虹半導體漲逾 3%，反映出 AI 算力需求對硬件板塊的支撐。化工板塊表現活躍，新股首鋼朗澤上市次日一度飆升 72%，收盤漲幅仍達 62.58%。
焦點個股中，曦智科技午後復牌跳水，盤中跌幅超過 24%。牧原股份因創始人秦英林到齡退休正式辭職，股價受衝擊跌逾 6%。量化派因簽署戰略合作協議，股價逆勢狂飆 111.26%。
展望後市，國泰海通分析認為，港股下半年雖面臨流動性逆風，但多數行業估值處於低位，具備較高安全邊際。中信建投指出，模擬 IC 大廠開啟漲價週期及 AI 技術紅利，有望帶動相關科技板塊回暖，建議投資者關注具備盈利韌性的非銀板塊及具成長性的科技龍頭。
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