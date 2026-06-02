鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-03 06:40

歐洲央行 (ECB) 週二 (2 日) 發布年度報告指出，截至 2025 年底，黃金占全球官方準備資產的比重已達 27%，首度超越美國公債的 22%，反映各國央行近年持續增持黃金，以及金價大幅上漲帶來的資產價值重估效應。

報告顯示，全球央行持有的官方準備資產包含外匯與黃金，其中黃金占比已攀升至 27%，躍居第一大準備資產，美債則退居第二。

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不過，歐洲央行指出，這項排名變化主要受到金價飆升推動，而非央行購買量暴增。事實上，2025 年全球央行黃金購買速度較前一年放緩。若以 2023 年金價計算，美債占全球準備資產比重仍達 26%，高於黃金的 16%。

儘管黃金地位不斷提高，歐洲央行仍強調其作為準備資產存在不少限制。包括價格波動較大、不會產生利息收益，實體黃金還需支付儲存與保管成本。此外，黃金供給量固定，無法像法定貨幣一樣迅速回應全球流動性需求變化。

然而，地緣政治風險升高正改變各國央行的資產配置策略。

歐洲央行引述調查指出，各國央行持有黃金除了分散風險之外，也將其視為因應地緣政治衝突與國際金融不確定性的避險工具。2025 年主要黃金買家包括波蘭、哈薩克、巴西、中國與土耳其等國央行，多數來自地緣政治局勢較為敏感的地區。

值得注意的是，全球最大穩定幣發行商 Tether 去年購買的黃金數量甚至超越任何一家央行，成為市場關注焦點。

目前美元仍穩坐全球最重要國際貨幣地位。歐洲央行表示，歐元則持續排名第二，且以歐元計價的國際債券發行規模已創下歐元問世以來新高。