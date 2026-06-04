鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-04 20:50

在美股成長股經歷了數年輝煌的表現後，投資界傳奇人物、Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 建議投資人應開始減少對昂貴美國成長股的曝險，並將資金轉向目前被市場冷落、估值極具吸引力的「小型價值股」與「新興市場價值股」。

投資老手示警：美股成長股過熱 現在是布局小型價值股的絕佳時機(圖:shutterstock)

分批減碼成長股

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Arnott 在接受《Business Insider》採訪時指出，雖然他並不建議投資人立即一次性拋售所有成長股，但目前市場的估值水準已高到令人擔憂。他建議採取更為穩健的策略：「在未來數月甚至兩年內，逐步平均降低對美國特別是美國成長股的配置」，並將這部分資金轉入市場中相對廉價的股票。

他強調，投資人不應對當前昂貴的市場感到自滿，但也不必過於激進地撤資，而是應有計畫地進行投資組合的再平衡。

小型價值股：歷史性的估值窪地

Arnott 特別看好小型價值股，原因在於該領域正處於歷史性的便宜水位。他形容小型股與大型股之間的估值差距為「巨大的」。

實際上，Fidelity 的研究指出，自 1990 年以來的數據顯示，當小型股估值處於相對於大型股最便宜的 20% 區間時，小型股在隨後的 10 年內跑贏大型股的機率高達 96%。

為了強調市場扭曲的極端程度，Arnott 提供了一個驚人的數據：標普 500 指數中市值最大的 7 家單一公司，其市值加總竟然超過了整個羅素 2000 價值指數。他直言，這種情況在歷史上是史無前例的，也反映出目前市場集中度已極度拉伸。

新興市場與價值因子的潛力

除了小型價值股，Arnott 也點名新興市場價值股是另一個機會區塊。研究顯示，新興市場股票相對於標普 500 的便宜程度，比 1996 年以來 80% 的時間都要來得高。