鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-06 19:10

2026 年上半年，美股小型股 (以羅素 2000 指數為代表) 交出了極為亮眼的成績單，年內漲幅超過 21%，創下自 1991 年以來、也就是 35 年來最強勁的上半年表現。

美股小型股創35年最強上半年表現 AI紅利外溢與估值修復驅動強勁反彈(圖:shutterstock)

相較於過去幾年長期跑輸大型股，本輪小型股的強勢反轉成為市場焦點，其上漲邏輯主要由 AI 產業紅利外溢、估值修復以及基本面改善所共同驅動。

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AI 基礎設施建設成為核心推手

本輪小型股熱潮與大型股的邏輯高度一致，核心驅動力來自人工智慧 (AI) 基礎設施的大規模建設。AI 資本開支已開始從頭部的科技巨頭向外輻射，進而惠及上下游的海量中小配套供應商。

其中，半導體及半導體設備企業成為領漲主力。在羅素 2000 指數年內漲幅前 50 名的個股中，就有 16 檔屬於晶片相關企業，包括 Aehr Test Systems(AEHR-US)、Amkor Technology(AMKR-US) 等，部分公司股價漲幅甚至超過 400%。這些中小廠商透過 AI 產業鏈的需求擴容，實現了營收與利潤的爆發式增長。

估值修復與獲利增長擴散

除了 AI 紅利，估值修復與基本面回暖也是重要支撐。阿爾傑基金 (Alger) 經理指出，此前大小型股之間的估值差距極大，本輪行情兼具修復邏輯與基本面改善。市場普遍預期獲利增長正從頭部企業向中小公司擴散，羅素 2000 成分股在 2026 年的獲利增速預期已從年初的 23% 上調至 38%。

此外，強勁的經濟環境通常利多小型股，因為這類企業對美國本土經濟景氣度的敏感度更高。

傑富瑞策略師 Steven DeSanctis 表示，在升息前的 6 個月裡，小型股平均上漲了 10%，表現優於大型股。這在很大程度上是因為經濟強勁， 「而且增速加快，因此我們有理由提高利率」。

潛在風險：高利率與融資壓力

儘管行情火熱，高利率環境仍是最大的潛在威脅。相較於大型企業，中小公司因浮動利率負債占比更高，對借貸成本攀升更為敏感。

美國銀行測算，聯準會每升息 25 個基點，羅素 2000 成分股的營業利潤可能下滑約 2%。目前市場對 9 月升息仍存在一定預期，這可能增加小型股的再融資風險並打壓市場情緒。

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