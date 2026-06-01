鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 21:05

台股高股息 ETF 集體華麗翻身，不過，復華台灣科技優息 (00929-TW) 早在去年底修正指數規則，完美銜接這波 AI 多頭行情，展現強勁的吸金能力，今 (1) 日市價亮麗衝上 30.8 元歷史新高，單日漲幅達 1.82%，資產規模升至 1402.7 億元，而最新公告的 6 月份配息金額更是直接翻倍至 0.26 元，刷下歷史新高紀錄，預估年化配息率高達 10.3%，展現「高股息 ETF 績效王」實力，不負全台逾 40 萬名受益人的殷切期盼。

00929 自 2025 年底進行指數與成分股精準調整後，便完美銜接新一波 AI 科技革命的爆發期，其核心持股如聯電、聯發科、大立光等台灣科技巨擘，近期在基本面與題材面的雙重利多帶動下接連創下新高，成為推升 00929 淨值與股價不斷攻頂的最強引擎。

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根據最新數據顯示，00929 今年以來已繳出極為驚人的 75.1% 含息報酬率，這一亮眼成績不僅在同類型高股息 ETF 中傲視群雄，甚至超越了台股指標性的台積電、老牌市值型 ETF 0050 等，以及多檔由明星經理人操盤的台股主動式基金，堪稱今年台股市場上的「高股息 ETF 績效奇蹟」，實質回饋給長期具備信心的廣大股民。

隨著台股與 ETF 淨值屢創新高，復華投信也大方分享豐碩果實。00929 此次公布的 6 月份預估配息金額加碼至每受益權單位 0.26 元，較過往配息呈現「翻倍」式成長，不僅讓 40 萬名每月引領期盼的投資人有感「加薪」，更打破其歷史配息新高紀錄。

以今日收盤價 30.8 元計算，單月配息率達 0.84%，換算年化配息率高達 10.3% 左右，在低利率時代中成為極具吸引力的現金流來源。

法人指出，在台股萬點高檔震盪、屢創新天價之際，00929 此時選擇大幅調高配息，除了具備回饋長期股東的實質意義外，更展現出其標的指數卓越的「資本利得」與「股利收入」累積能力。對許多看好 AI 長線趨勢、正尋找逢低加碼機會的投資人而言，充沛的配息提供了極佳的現金流防禦，也保留了未來伺機分批布局、彈性調度資金的空間。

展望後市，業者普遍認為，全球 AI 化、高效能運算 (HPC) 與邊緣 AI 的硬體升級需求才剛進入爆發期，台灣科技供應鏈身處全球核心，受惠程度最深。

00929 透過嚴謹的科技股篩選機制，剔除高波動、留住高獲利與高股息的優質企業，能有效幫助投資人參與科技股爆發力的同時，透過月配息機制降低資產波動度。建議投資人若想參與 AI 長線多頭，可利用定期定額或逢回檔分批布局的方式，掌握資本利得與高配息雙收的投資契機。

台股高股息 ETF 今年以來績效前十強 排名 ETF 代號 ETF 名稱 今年以來報酬率 (YTD) 1 00929 復華台灣科技優息 75.10% 2 00946 群益科技高息成長 64.20% 3 00943 兆豐電子高息等權 59.70% 4 00878 國泰永續高股息 53.70% 5 00930 永豐 ESG 低碳高息 49.80% 6 00962 台新 AI 優息動能 49.50% 7 0056 元大高股息 48.00% 8 00900 富邦特選高股息 30 45.90% 9 00944 野村趨勢動能高息 44.20% 10 00939 統一台灣高息動能 42.80% 資料來源： CMONEY 2026.6.1 還原收盤價。