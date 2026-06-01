鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 16:20

擁有高達 94 萬名受益人的主動統一台股增長 (00981A-TW)，今 (1) 日正式揭露第二季配息期前公告，本次預計每受益權單位將配發 0.63 元，相較於首季的 0.41 元大幅提升。以今天收盤價 31.7 元計算，單次配息率約 1.99%，年化配息率達 7.96%，讓廣大投資人相當驚艷。

94萬受益人看過來！00981A本季配息升至0.63元 年化配息率近8%。(鉅亨網資料照)

根據官方公告的配息時程，00981A 將於 6 月 12 日公布實際配息金額，並於 6 月 16 日正式進行除息。投資人若想參與本次配息，最後買進日為 6 月 15 日，配息收益則預估會在 7 月 9 日到帳。

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針對近期台股的強勢表現，統一投信投研團隊表示，台灣強勁的經濟成長是股市最堅實的後盾。4 月製造業 PMI 已創下四年多以來最快增速，且受惠於 AI 伺服器與半導體的拉貨動能，台灣出口年增率更已寫下連續 30 個月成長的傲人紀錄。穩健的基本面，使今年台股因非基本面因素影響而短線拉回時，投資人承接意願仍相當正向，並促成股市迅速展開 V 型反轉。

統一投信投研團隊進一步指出，目前市場焦點高度集中在 AI 產業的發展驗證，從 AI 代理人生態系的持續發展，到 AI 巨頭們亮眼的財報與展望，皆確立了 AI 基礎建設需求正從四大雲端服務商，擴散至主權 AI 與更廣泛的企業客戶，整體產業鏈蓬勃發展。此趨勢不僅鞏固了台灣在全球供應鏈的核心地位，更意味著 AI 的長期成長故事遠未結束，使台股仍有機會震盪向上。

00981A 已經改為季配息機制，保管銀行為彰化銀行。統一投信提醒投資人，若將配息帳戶設定為彰化銀行，可免除 10 元的跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。若要變更 ETF 收益分配銀行，可直接透過統一投信官網線上申請變更。

統一投信提醒，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇 ETF 及參與配息時，需留意基金過去配息不代表未來配息，基金配息率亦不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF 除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。