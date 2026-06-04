鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-04 09:36

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 颳起 AI 旋風，但台股今 (4) 日在台積電 (2330-TW) 等高權值股開盤下跌摜壓的賣壓之下，早盤下跌逾 500 點 1.13%，資深證券分析師簡伯儀指出，台積電今天股東會登場，管理層對半導體前景的談話仍是市場關注的重點。

〈台股開盤〉台積電股東會登場股價小跌 高權值股臉黑 跌500點退守4萬6。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，早盤亞洲區域股市日、韓股市走弱，也相對引爆台股賣壓，今天早盤台積電股價跌破 2400 元關卡，最低價達 2385 元。

‌



台北股市 4 日早盤指數以 46364.07 點開出，最高 46364.07 點，最低 45887.19 點，預估全場成交值 1.22 億元，早盤電子股指數下跌 1%，在大盤成交占比爲 72%，金融股下跌 0.17%，占大盤成交占比 3.17%。

簡伯儀指出， 台股主要格局偏多，但多方在指數走高同時，雖然看好後市，但追價力道不足，但即使拉回，也明顯獲得短期均線支撐，且如 5 日線也不下彎，形成台股多方強大支撐。

今天早盤在權值股表現方面，除了台積電下挫外，台達電 (2308-TW) 早盤開低後股價翻紅，鴻海 (2317-TW) 股價早盤下跌 5 元 或 1.62%，CCL 股王台光電 (2383-TW ) 上漲 5 元或 0.1%。

昨日三大法人合計買超 515.65 億元。同時，外資在期貨市場小翻多，今天外資交易口數淨額爲多單 177 口。

統一證券指出，AI 代理化趨勢引領投資新風向，台股具基本面支撐，題材熱度不滅，盤面上呈現趨勢題材股類股輪動，指數緩步墊高的格局。惟美伊衝突猶存，且目前台股正乖離來到歷史高位，當沖明顯擴大，短線應提防高波動特性，操作保持適度的資金彈性，