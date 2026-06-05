鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-05 15:00

人工智慧 (AI) 正在改寫網際網路生態。雲端服務供應商 Cloudflare 最新數據顯示，AI 機器人 (Bots) 已首度超越人類使用者，成為全球網頁流量的主要來源，這項結果來得比市場預期更快，甚至讓 Cloudflare 執行長 Matthew Prince 都大感意外。

根據 Cloudflare Radar 公布的全球流量統計，截至 2026 年 4 月 27 日，機器人已占全球 HTML 網頁請求流量 57%，人類流量則為 43%。換言之，目前瀏覽網站、閱讀網頁與蒐集資訊的流量中，AI 系統已超越真人使用者。

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Matthew Prince 在社群平台 X 表示，他原本預估這項變化將在 2027 年底發生，之後又修正為 2027 年初，但代理式 AI(Agentic AI) 流量成長速度遠超預期。

(圖：Cloudflare 執行長 X)

他表示：「這件事發生得比我預期更快。我原本以為會是 2027 年底，後來認為可能是 2027 年初，但代理式流量成長太快了，機器人如今已首次在網際網路歷史上超越人類流量。」

這項數據也引起特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 關注，他在 X 上看到相關圖表後回覆一句「Wow」。

不過，Cloudflare 強調，這並不代表網路上的 AI 機器人數量已超過全球人口，而是指機器人所產生的流量已超越人類。

不同於傳統聊天機器人，新一代 AI 代理已能自主搜尋資料、瀏覽網站、整理資訊甚至執行任務，因此產生大量真實網路活動。

Prince 先前提過，一名使用者若想購買數位相機，可能只會瀏覽五個網站，但 AI 代理為完成同樣任務，可能同時造訪數千個網站，因此產生遠高於人類的網路流量與伺服器負載。

Cloudflare 數據顯示，自 4 月底以來，機器人流量占比大致維持在 53% 至 60% 之間，顯示這並非短期現象，而是 AI 代理快速普及所帶來的結構性改變。

值得注意的是，若從整體網路活動來看，人類仍占約 65% 的流量。

Cloudflare 指出，AI 機器人目前主要集中於網頁瀏覽、文件讀取與資訊搜尋等 HTML 流量，而在社群媒體、影音串流、地圖導航及行動應用程式 (App) 等領域，人類仍是主要使用者。