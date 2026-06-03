鉅亨網編譯許家華 2026-06-03 09:02

美國與伊朗之間原本脆弱的停火局勢再度遭遇考驗。美國中央司令部 (CENTCOM) 週三 (3 日) 表示，已成功攔截伊朗針對巴林、科威特及區域海域發動的新一輪飛彈與無人機攻擊，並對伊朗位於格什姆島 (Qeshm Island) 的軍事設施發動報復性打擊。

CENTCOM 指出，伊朗向科威特與巴林發射多枚飛彈及攻擊型無人機，但大多遭攔截或未能命中目標，美軍與區域盟友防空系統成功化解威脅。美方隨後對格什姆島一處地面指揮控制設施發動打擊，並擊落多架針對區域船隻發射的伊朗無人機，美軍人員在此次交火中並未出現傷亡。

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伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 則發表聲明表示，已對位於巴林的美國第五艦隊總部及區域內一處美軍空軍基地發動攻擊，以回應美國先前對伊朗目標的軍事行動。伊朗媒體還稱，革命衛隊海軍同時向一艘被指與美方有關的船隻發射飛彈，並警告任何威脅荷姆茲海峽穩定的行為都將面臨嚴重後果。不過，美方強調相關攻擊並未造成實質損害。

此次衝突是雙方過去一周多次交火的最新發展。此前，美軍曾以自衛為由空襲伊朗格什姆島及荷姆茲海峽沿岸的雷達、無人機控制站等設施，理由包括伊朗擊落美軍 MQ-1 無人機，以及對商船與區域軍事目標發動攻擊。

另一方面，伊朗近期也持續向科威特境內美軍設施發動飛彈與無人機攻擊。科威特軍方表示，多數來襲目標已被成功攔截，但相關事件已引發波斯灣阿拉伯國家強烈譴責。

軍事衝突升溫之際，美伊和平談判卻陷入停滯。伊朗媒體本周稍早報導，德黑蘭已暫停與華府的間接談判，原因是以色列持續在黎巴嫩南部打擊真主黨 (Hezbollah) 目標，伊朗認為此舉破壞停火精神。

美國總統川普則淡化談判受阻的說法，強調雙方溝通從未中斷，並宣稱未來一周內仍有可能達成和平協議。然而，隨著美伊持續互相攻擊，加上雙方在伊朗核計畫、制裁解除以及區域安全安排等核心議題上仍存在重大分歧，市場對和平協議前景愈發悲觀。

其中最受關注的爭議之一仍是荷姆茲海峽問題。儘管 4 月曾達成停火安排，但伊朗迄今仍未完全恢復海峽通航，並持續限制非伊朗船舶進出。荷姆茲海峽在戰前承擔全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸量，被視為全球最重要的能源運輸通道之一。

目前，美國仍維持對伊朗港口的海上封鎖措施，而伊朗則透過限制海峽航運作為反制手段，形成所謂的「雙重封鎖」局面。分析人士指出，只要荷姆茲海峽危機未解除，美伊雙方即使避免全面戰爭，區域內仍可能持續出現飛彈攻擊、無人機襲擊與海上衝突等報復行動。