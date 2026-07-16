光聚晶電下半年3遊戲新作齊發 半導體、電力事業同步發動併購營運喊衝
鉅亨網記者彭昱文 台北
光聚晶電 (6111-TW) 董事長凃俊光表示，下半年將有 3 款遊戲新作，加上合併造隆及勤曜兩家電氣工程公司，將推升營運表現；另外，轉投資光罩 (2338-TW) 目前接單強勁、稼動率滿載，也透過併購切入日本半導體市場。
光聚晶電總經理陳瑤恬表示，第三季末、第四季初會有一款代理的動漫 IP 手遊事前登入，自研產品方面，《魔力寶貝》進行優化，並從 PC 端遊延伸至手遊平台，國民手遊《大富翁》也會有新作，都將於第四季發表。
此外，光聚晶電也以總價 2.52 億元，併購造隆、勤曜等兩家電氣工程公司。凃俊光表示，兩家公司年營收約 14-15 億元，目前未完工訂單 19 億元、在手訂單 40 億元，將於 9 月底前完成交割，也將挹注下半年業績表現。
在半導體事業上，光聚晶電轉投資的光罩也透過子公司光鉅控股，簽署對日本熊本市半導體設備服務公司之投資意向書，擬以不超過 10 億日圓 (約新台幣 2 億元) 內的金額收購該公司 100% 股權。
凃俊光表示，由於雙方簽訂保密協定，因此無法揭露收購對象公司名稱及細節，但在九州的半導體大廠幾乎都是該公司客戶，隨著相關廠商持續在當地擴產，非常看好後續潛力，也將整合集團技術資源，擴大日本半導體市場布局。
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