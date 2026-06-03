鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 19:40

日本央行總裁植田和男周三 (3 日) 在東京發表演說，明確釋放出貨幣緊縮的訊號。他表示，若通膨上行風險超過經濟下行風險，日銀必須就提高利率的利弊進行深入討論。

日銀總裁釋放升息訊號 或於本月採取行動以應對通膨風險(圖:REUTERS/TPG)

此番言論顯著提升了市場對日銀在 6 月 15 日至 16 日政策會議上宣布升息的預期，市場普遍預測政策利率可能從現行的 0.75% 上調至 1%。

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植田指出，日本目前正處於原油價格上漲引發的「二次溢出效應」中，這極可能導致基礎通膨超出預期目標。他特別警告，由伊朗戰爭引發的能源衝擊所帶來的價格壓力可能不會是暫時性的，其推升物價的力道或許會比日銀先前預測的更為強勁。因此，日銀必須在此前提下做出未來的決策判斷。

在演說中，植田強調了及時採取行動的重要性。他警告，如果日銀延遲採取必要的抗通膨措施，未來可能被迫在短時間內大幅度升息，屆時將對日本的經濟、金融市場及金融體系造成沉重的負擔。

他認為，雖然仍需留意經濟下行的風險，但目前應對通膨風險實質化所帶來的負面影響保持更高程度的警惕。

受此言論影響，日元兌美元匯率隨即走強，一度由 159.80 附近升至 159.30-159.40 區間。數據顯示，目前利率交換合約 (IRS) 市場預期 6 月升息的機率已高達約 88%。事實上，在今年 4 月的會議中，9 名政策委員中已有 3 人投票支持升息，顯示日銀內部對於緊縮政策的共識正在擴大。

除了利率政策，日銀也將在 6 月會議中對國債購買減額計畫進行評估。植田表示，隨著減額進度推進，國債市場的功能正逐步恢復改善。