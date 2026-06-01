鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 19:30

據《路透》報導，日本執政黨自民黨的一個委員會周一 (1 日) 正式向政府提交提案，敦促推動日元穩定幣在亞洲結算系統中的應用，並建立法律框架以允許加密貨幣 ETF 的交易。

日本執政黨擬納入加密貨幣ETF 並推動日元穩定幣區域化(圖:shutterstock)

自民黨區塊鏈技術推廣委員會在向財務大臣片山皋月遞交的提案中指出，加密貨幣 ETF 能為投資者提供「易於理解」的投資方式。委員會呼籲政府應將此類產品定位為金融市場的正式投資工具。加密貨幣 ETF 的優勢在於，投資者無需直接持有或管理數位資產，即可獲得加密貨幣市場的投資敞口。

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委員會成員、國會議員神田潤一表示，日本政府應採取措施推動日元穩定幣未來在亞洲區域結算中的使用。他特別提到，日本將於明年 5 月主辦亞洲開發銀行 (ADB) 年會，屆時將是展示日本在區塊鏈創新及日元穩定幣進展的絕佳機會。

目前，日本金融廳 (FSA) 正積極推動國內金融機構利用區塊鏈技術優化營運。在 FSA 的支持下，日本三大銀行已宣布一項共同發行穩定幣的實驗計畫。此外，新創公司 JPYC 已於去年 10 月開始發行日元掛鉤穩定幣，這在傳統支付偏好強烈的日本市場中具有指標性意義。