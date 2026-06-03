鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-03 19:47

經濟部今（3）日舉辦台美無人機合作備忘錄簽署儀式，由金屬中心董事長劉嘉茹與美國國防科技大廠 Anduril 創辦人 Palmer Luckey 共同簽署，並由經濟部產發署署長邱求慧見證。未來雙方將以無人機關鍵技術為核心，聚焦 AI 自主系統、無人機製造、供應鏈在地化及建構非紅供應鏈等面向展開深度合作，進一步提升台灣無人機產業的國際合作能量與全球供應鏈競爭力。

Anduril Industries 為美國最具代表性的國防科技企業之一，由虛擬實境 VR 公司 Oculus 創辦人 Palmer Luckey 於 2017 年創立。該公司長期與美國國防部、美國國土安全部及多個盟邦政府合作，致力發展無人機、自主作戰系統、AI 指揮管制平台 Lattice 及先進感測技術，相關產品已廣泛應用於邊境監控、反無人機防禦、情監偵蒐集及自主作戰任務，為全球自主系統與國防科技領域的重要領導企業。

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產發署表示，本次金屬中心與 Anduril 簽署合作備忘錄，旨在促進雙方 AI 無人機相關合作，推動共同研發、技術交流、製造優化及產業在地化，合作內容涵蓋無人機關鍵技術研發與製造優化、AI 應用技術發展、供應鏈整合、在地化生產及強化非紅供應鏈等合作事項。

台灣具備資通訊、精密機械、金屬加工、電子零組件及系統整合等完整產業基礎，產發署近年持續推動台灣無人機產業接軌國際市場，目前已促成國內 10 餘家業者取得 Anduril 於無人機機體結構、酬載設備、動力系統等領域之試製或量產訂單。