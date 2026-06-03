鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-03 17:39

華碩 (2357-TW) 在 COMPUTEX 2026 公開新一代具備人工智慧實力的服務型機器人，以實用且主動的照護體驗為核心，搶攻智慧醫療與居家照護市場，其中智慧服務機器人 ASUS Kairo，除了導入醫院外，也已經引入商辦、圖書館等場域。

華碩在展會中首度亮相專為複雜動態環境設計的智慧服務機器人 ASUS Kairo，可提供智慧導航、跟隨陪伴與即時諮詢等服務。為了防範一般大型語言模型產生幻覺，公司設計了專屬知識庫平台供場域人員上傳特定文件，並支援中文、英文、台語、客語四種語言以服務在地化需求。

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華碩表示，ASUS Kairo 目前已成功導入台南市圖書館協助民眾尋找圖書，亦吸引許多商辦建築與建商前來詢問大廳接待需求。產品內建超音波感測系統可防止碰撞，並具備智慧步伐偵測，若跟隨的長者沒跟上便會主動停下等待，未來也將針對不同場域客製化修改硬體以增加送信等載物功能。

在居家照護與長照布局方面，華碩推出次世代陪伴型機器人，主要透過 B2B2C 的銷售管道賣給醫院方，再由醫院租借給病人回家進行自主照護。該機器人可與智慧型手機連動並結合通訊軟體功能，主動透過行事曆提醒與日常對話完成日常任務，目前已與關渡醫院、台北榮總等醫療院所展開合作 POC。

為了將機器人應用擴展至真實營運，華碩同步發表 ASUS Maestro 智慧指揮中樞，能透過標準化 API 整合串聯機器人、物聯網裝置與場域既有系統，支援跨品牌裝置於地端、雲端及混合雲環境中靈活協作。