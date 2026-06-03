鉅亨網記者吳承諦 台北
華碩 (2357-TW) 在 COMPUTEX 2026 公開新一代具備人工智慧實力的服務型機器人，以實用且主動的照護體驗為核心，搶攻智慧醫療與居家照護市場，其中智慧服務機器人 ASUS Kairo，除了導入醫院外，也已經引入商辦、圖書館等場域。
華碩在展會中首度亮相專為複雜動態環境設計的智慧服務機器人 ASUS Kairo，可提供智慧導航、跟隨陪伴與即時諮詢等服務。為了防範一般大型語言模型產生幻覺，公司設計了專屬知識庫平台供場域人員上傳特定文件，並支援中文、英文、台語、客語四種語言以服務在地化需求。
華碩表示，ASUS Kairo 目前已成功導入台南市圖書館協助民眾尋找圖書，亦吸引許多商辦建築與建商前來詢問大廳接待需求。產品內建超音波感測系統可防止碰撞，並具備智慧步伐偵測，若跟隨的長者沒跟上便會主動停下等待，未來也將針對不同場域客製化修改硬體以增加送信等載物功能。
在居家照護與長照布局方面，華碩推出次世代陪伴型機器人，主要透過 B2B2C 的銷售管道賣給醫院方，再由醫院租借給病人回家進行自主照護。該機器人可與智慧型手機連動並結合通訊軟體功能，主動透過行事曆提醒與日常對話完成日常任務，目前已與關渡醫院、台北榮總等醫療院所展開合作 POC。
為了將機器人應用擴展至真實營運，華碩同步發表 ASUS Maestro 智慧指揮中樞，能透過標準化 API 整合串聯機器人、物聯網裝置與場域既有系統，支援跨品牌裝置於地端、雲端及混合雲環境中靈活協作。
在數據採集端，華碩則推出搭載高密度陣列的雙探頭手持無線超音波影像系統與輕量化鈦合金智慧手錶，內建超過 20 項 AI 輔助功能，持續將日常活動轉化為高品質健康數據，為臨床工作流程與智慧醫療奠定發展基礎。
下一篇