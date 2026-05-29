〈華碩股東會〉全面進軍AI 施崇棠揭Physical AI戰略佈局 伺服器強勁成長目標不變

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-29 10:48

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (29) 日舉辦股東會，董事長施崇棠，親自主持以宣示全面進軍 AI 領域的戰略佈局，提到華碩接下來將會往 Physical AI 佈局，也提到今年伺服器展望相當強勁，維持先前樂觀展望。

圖為華碩董座施崇棠。（鉅亨網記者吳承諦攝）

在 Physical AI 的長遠佈局方面，華碩內部已在相關技術研發上下足功夫。施崇棠透露，未來 Physical AI 將包含好幾個不同的層次，除了工廠內講求極致效率與精密配合的專用型設備外，通用型的人形機器人將是極具潛力的未來戰略市場。由於大模型與 GPU 算力成本正以斷崖式速度下降，未來人形機器人普及後的市場規模將相當驚人。

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關於 AI PC 產業變化，施崇棠指出，過去市場長期傾向在中央伺服器運算的精簡型用戶端 (Thin Client) 的趨勢，但近期全球大廠的動向已帶動產業走向在地端計算的厚端用戶端 (Heavy / Thick Client)。而隨著新型態的 Agentic AI 崛起，使用者需要更強大的 Local 端驅動力，這正是 AI PC 展現爆發力的大好機會。

面對 Apple 與其他半導體大廠相繼投入處理器市場的競爭，施崇棠認為，這帶動了市場百花齊放的創新機會，而華碩早已與晶片大廠展開深度合作。針對競爭對手的優異設計與成本控管手法，華碩將其視為學習機會，並持續透過設計思維在 Windows 作業系統陣營中發揮優勢。

對於零組件價格上漲是否會引發下半年個人電腦需求衰退的疑慮，施崇棠抱持樂觀態度。他強調華碩擁有長期且具韌性的供應鏈夥伴關係，能將市場危機轉化為營運轉機。公司在消費端與商業端皆導入深厚的設計思維，藉由推出震撼式的銷售產品，成功挖掘出商業客戶潛在的需求。

在伺服器業務方面，施崇棠重申對未來的強烈信心，並維持營運目標不變。公司先前已將 ISGBU 擴大規模至 ISBG 基礎方案事業群，全面加大對研發人才與營運資源的投入。華碩將協同既有的主機板、顯示卡與電競巨獅地位，結合高速增長的 AI 伺服器業務，全力奠定長期的競爭勝基。