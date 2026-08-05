鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-05 18:12

電腦周邊廠群光 (2385-TW) 今 (5) 日公佈第二季財報，季稅後淨利達 22.41 億元，季增 54%、年增 4%，每股純益為 3.06 元，創下近六季獲利新高，總計上半年稅後淨利 36.97 億元，每股純益達 5.06 元；展望未來，群光持續布局 Edge AI 影像方案，並已切入機器人市場，布局實體 AI 商機。

群光上半年 EPS 5.06元 Edge AI與機器人新應用助攻長線展望。(圖：shutterstock)

群光第二季營收 223.9 億元，季減 2.1 %，年減 8.6 %；毛利率 13.6 %，季減 2.5 個百分點，年減 4.1 個百分點；營業利益 5.5 億元，季減 68.2 %，年減 71.3 %；營益率 2.5 %，季減 5.0 個百分點，年減 5.3 個百分點。稅後純益 22.4 億元，季增 53.9 %，年增 4.1 %，每股純益 3.06 元。

‌



上半年累計營收 452.6 億元，年減 5.3 %；毛利率 14.9 %，年減 3.2 個百分點；營業利益 22.8 億元，年減 44.0 %；營益率 5.0 %，年減 3.5 個百分點；稅後純益 37.0 億元，年減 1.3 %，每股純益 5.06 元。

群光本業面臨記憶體價格飆升壓抑消費性個人電腦需求的衝擊，但受惠於台股大漲，第二季認列投資收益等業外挹注高達約 21.6 億元，帶動整體獲利顯著回升。

在各產品線表現方面，商用市場需求明顯優於消費性市場，其中智慧視訊會議系統成長最為強勁，第二季與上半年營收皆年增超過兩成，鍵盤產品則由電競鍵盤領軍，第二季營收呈現高個位數年成長，且筆記型電腦鍵盤的發光二極體背光模組搭載率持續維持在五成以上，凸顯高階商用機種仍為客戶出貨主力。

面對原物料成本上漲，群光今年推動的產品價格調整計畫已自第二季起開始反映，隨著客戶庫存消化與合約轉換陸續完成，預計第三季將有更多產品適用新價格，法人預估第三季營收將與第二季持平或小幅成長，群光也將以維持獲利穩定與營運韌性為主要目標。