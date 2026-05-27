鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-27 16:23

台智雲 (7735-TW) 今 (27) 日隆重宣布，將於 5 月 29 日正式登錄興櫃交易，邁入資本市場新里程碑。作為華碩集團旗下全棧式 AI 基礎建設與算力加值服務商，台智雲受惠於大型客戶對 AI 算力中心與基礎建設的強勁需求，2025 年度營收達新台幣 25.83 億元、年增近 200%；稅後淨利新台幣 1.35 億元，每股盈餘 4.14 元，營運正式步入獲利階段。

華碩旗下台智雲深耕主權AI 去年EPS4.14元 5/29登錄興櫃 。(圖：台智雲提供)

台智雲指出未來將持續深耕政府與企業主權 AI 的關鍵需求，提供長期穩健的 AI 運算工程與營運服務，厚植台灣 AI 產業的自主實力，並積極拓展海外市場。

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台智雲董事長謝明傑表示，華碩集團長期致力於 AI、高效能運算與新興運算技術，台智雲透過國家級科技計畫與超級電腦建置，累積豐厚的超級運算能力與運營經驗。此次登錄興櫃，象徵台灣 AI 產業正從硬體供應鏈優勢，延伸至軟硬體整合、AI 基礎建設營運、主權 AI 服務與企業應用落地的全新局面。

展望未來，謝明傑指出，台智雲將成為集團 AI 基礎建設與戰略布局的核心角色，持續建構自主、可信任且具國際競爭力的主權 AI 產業生態系。

台智雲自 2021 年成立以來，主要業務涵蓋 AI 算力基礎建設與整合服務的「算力基建」、AI 模型與應用加值服務的「算力加值」、AI 算力資源管理調度服務的「算力調度」，並結合全棧式 AI 代工 (Full-Stack AI Foundry) 技術能力、算力自動化管理平台與主權 AI 制度性之信任基礎，打造從 AI 運算中心建置、平台營運、資源調度到模型應用落地的一站式服務模式，有別於傳統承包商 (EPC) 或一般系統整合商 (SI) 多僅聚焦於硬體交付或單點 IT 建置。

台智雲總經理吳漢章指出，AI 基礎建設的建置、營運效率，以及 AI 推論與代理應用的落地能力，已成為政府與企業導入 AI 的關鍵；而「主權 AI」所強調的可信賴與合規性，更是政府數位治理與企業 AI 轉型之重要基礎。

吳漢章表示，台智雲將以政府與企業主權 AI 為雙軸，全面強化算力基建、加值與調度能力，並持續投入 AI 代理整合實體流程、自動化資源調度、資料治理及信任技術等研發，協助客戶建立可信任、可治理、可擴展的 AI 基礎設施與智慧應用。

2025 年台智雲營收達新台幣 25.83 億元，較前一年度大幅成長約 198.5%，並成功轉虧為盈，反映 AI 算力中心與基礎建設需求進入快速放量階段。短期成長動能主要來自大型 AI 算力中心與基礎建設專案。

中長期則將逐步擴展至算力營運、資源調度、AI 模型部署與平台服務，提升高附加價值與經常性收入比重。面對全球 AI 代理市場高需求增長，台智雲推出「AFS Suite」企業主權 AI 服務，亦可視為公司由 AI 基礎建設，正延伸至長期營運與高附加價值 AI 服務的重要策略布局。