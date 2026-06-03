鉅亨網新聞中心 2026-06-03 19:10

據《路透》報導，中國最具知名度的人工智慧 (AI) 初創公司 DeepSeek 即將完成成立以來的首輪對外融資，規模擬達 500 億元人民幣 (約 74 億美元)。此次融資完成後，DeepSeek 的投後估值預計將達到 3500 億至 4000 億元人民幣 (約 520 億至 590 億美元)，使其一舉躍升為中國估值最高的 AI 企業之一。

DeepSeek啟動500億元人民幣首輪融資 騰訊、寧德時代領投(圖:shutterstock)

騰訊、寧德時代成最大外部股東

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這場融資不僅規模驚人，投資者名單更反映了中國科技與能源巨頭的戰略布局。據悉，DeepSeek 創辦人梁文鋒已承諾投入 200 億元個人資金，展現對公司前景的極大信心。

在外部投資方中，騰訊計畫出資 100 億元，電池龍頭寧德時代則預計投入 50 億元，兩家公司將成為本輪融資中最大的外部投資者。

此外，DeepSeek 正與國家人工智慧產業投資基金 (國家大基金三期相關)、網易及京東進行最後階段的談判，潛在投資者還包括 IDG 資本與 Monolith Capital。知情人士指出，最終參與的投資方數量將控制在 10 家以內，整體融資預計在未來幾周內完成。

構建自主 AI 體系

此次投資方陣容折射出中國正致力於打造從底層能源到頂層模型的「自主 AI 產業體系」。

寧德時代的能源布局： 寧德時代身為電動車電池龍頭，近期正積極切入 AI 資料中心供電領域。隨著 AI 算力需求帶動電力壓力，寧德時代的儲能與備份系統能讓資料中心更有效地利用風能與太陽能。DeepSeek 目前已在內蒙古招聘工程師並建立專屬資料中心，這被視為吸引寧德時代投資的重要因素。

騰訊的追趕策略： 儘管騰訊擁有自研模型「混元」，但在市場表現上落後於字節跳動的「豆包」與 DeepSeek。透過與 DeepSeek 建立緊密關係，騰訊有望追趕競爭對手，並抗衡阿里巴巴的 Qwen 模型。

轉向 AI Agent 與應對地緣政治限制

DeepSeek 早期憑藉 V3 和 R1 模型挑戰了美國對中國 AI 實力的既有判斷。然而，AI 產業正從單純的聊天機器人轉向能執行複雜任務的 「AI Agent(AI 代理)」。DeepSeek 於今年 4 月發布了針對 Agent 優化的 V4 模型，儘管部分評估認為其仍落後於美、中頂尖對手，但該領域已被視為下一個技術高地，且需要更強大的算力支持。

在外部環境方面，DeepSeek 面臨嚴峻的地緣政治限制。受限於美國出口禁令，DeepSeek 無法獲得美國最尖端的矽晶片 (如 NVIDIA 高階 GPU)。分析人士指出，由於缺乏這些核心硬體，DeepSeek 的策略與 OpenAI 或 Anthropic 截然不同——它不需要追求與美國對手同等的數百億美元運算預算，而是更專注於模型效率與國內供應鏈的整合。

結語：治理與獨立性的考驗

這是 DeepSeek 自成立以來首次打破不依賴外部資本的策略。此前，該公司主要依靠梁文鋒的幻方量化 (High-Flyer) 提供資金。